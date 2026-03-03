今明全台濕冷直逼冷氣團等級、東北季風影響至周末 北部至東北部陡降溫

目前受東北季風及華南雲系通過影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，各地雲量偏多、天氣偏陰，普遍都有短暫陣雨，山區降雨相對較明顯。清晨氣溫也較昨天下降，體感轉涼。

他說，今天至明天隨北方冷高壓南下、華南雲系持續東移通過，各地天氣將較不穩定，降雨以間歇性短暫陣雨為主，雨勢多偏弱但影響範圍較廣。氣溫方面也將隨冷空氣移入而下滑，本波冷空氣強度不排除接近大陸冷氣團等級，北部至東部高溫約17至20度、低溫14至16度；中南部高溫約20至25度、低溫15至18度，整體偏濕涼。今明兩天外出備妥雨具，並加強保暖。

周四東北季風減弱，整體水氣仍偏多，天色仍較陰，林孝儒表示，但降雨可望收斂，主要落在迎風的北部至東部及局部高山區，雨勢較今明兩天趨緩。周五起將再有鋒面通過，隨後東北季風再度南下，北部至東部將又再度降溫且降雨機率提升。

這波東北季風影響延續至周末，北部至東北部降溫較有感；林孝儒說，中南部降溫幅度相對較小，但須留意日夜溫差變化較大的情況。周末也將隨乾空氣移入，西部可望回到晴時多雲天氣；而東部降雨亦有趨緩並有陽光出現的機會。

提醒大家，近期天氣節奏變化快、冷暖與晴雨轉換頻繁，請留意降雨與降溫轉折；建議採洋蔥式穿搭、隨身攜帶雨具，以備不時之需。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。