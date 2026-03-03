華南雲雨區正在通過台灣、冷氣團逐漸南下 北中南接續大降溫

華南雲雨區通過中，中央氣象署今天上午已針對南投縣發布大雨特報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，天氣不穩定，出門記得攜帶雨具；冷氣團逐漸南下，北、中、南接續轉涼冷，注意溫度變化。

中央氣象署表示，今天東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣轉涼冷；冷空氣伴隨華南雲雨區東移，各地均有短暫陣雨，天氣濕冷，西半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫整體呈現下降趨勢，氣象署表示，尤其在中部以北及東北部地區降幅較為明顯，應適時增添衣物以免受涼。中部以北及東北部低溫約15、16度，南部及花東約17至19度；高溫在北部及東北部僅18、19度，感受春寒料峭，中部及花、東約21至23度，南部高溫約25度，若水氣與低溫配合，3500公尺以上高山有降雪或固態降水的機率。