快訊

王定宇再爆婚外情！多次夜睡名媛香閨被抓包 澄清：已離婚

蔣經國日記／台版毛蔣鬥爭 毛人鳳倚美奪權蔣怒斥敗類

沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

華南雲雨區正在通過台灣、冷氣團逐漸南下 北中南接續大降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
冷空氣伴隨華南雲雨區東移，各地均有短暫陣雨，天氣濕冷，西半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片
冷空氣伴隨華南雲雨區東移，各地均有短暫陣雨，天氣濕冷，西半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片

華南雲雨區通過中，中央氣象署今天上午已針對南投縣發布大雨特報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，天氣不穩定，出門記得攜帶雨具；冷氣團逐漸南下，北、中、南接續轉涼冷，注意溫度變化。

中央氣象署表示，今天東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣轉涼冷；冷空氣伴隨華南雲雨區東移，各地均有短暫陣雨，天氣濕冷，西半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫整體呈現下降趨勢，氣象署表示，尤其在中部以北及東北部地區降幅較為明顯，應適時增添衣物以免受涼。中部以北及東北部低溫約15、16度，南部及花東約17至19度；高溫在北部及東北部僅18、19度，感受春寒料峭，中部及花、東約21至23度，南部高溫約25度，若水氣與低溫配合，3500公尺以上高山有降雪或固態降水的機率。

延伸閱讀

大雨特報來了 雨彈轟炸南投影響至晚上

海峽上的回波變強了 鄭明典：代表降雨系統對流性質愈趨明顯

鋒面雨帶由北而南掃過 吳德榮：全台防大雨 冷空氣南下

明整天濕冷！賞花燈需打傘多穿衣 觀賞血月機率5字這樣說

相關新聞

鋒面雨帶由北而南掃過 吳德榮：全台防大雨 冷空氣南下

鋒面雲系逐漸逼近，降水回波逐漸增多，東半部已有局部短暫降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面雨帶由北而南通過，為各地帶來對流性陣雨，有較大雨勢。冷空氣漸南下，各地氣溫下降，北台明顯轉涼。北部13至18度、中部15至25度、南部20至29度、東部15至26度。

晚上翻來覆去睡不著？專家曝「3動作速睡法」：一覺起來神清氣爽

晚上該睡覺時，你是有過否翻來覆去也睡不著的經歷呢？脊醫博士暨物理治療師張軒彬發布影片，教導民眾在睡前做3個動作，就可啟動「睡眠開關」，幫助你更好入睡。

錯過再等46年…元宵抬頭見月全食 天文館解鎖紅月奇景

今年最受矚目的天象「月全食」將於今天元宵節傍晚登場，此刺不僅發生在晚間的黃金時段，出現「紅月」的全食階段更將持續近1小時。台北天文館預告，特別於今晚啟動現場、線上雙軌追月，不論天候如何，都會將紅月奇景帶到民眾眼前。

2025年冬季偏暖寒流只有1波 賈新興：台北站最低溫也是偏暖

2025年冬季偏暖。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，…

海峽上的回波變強了 鄭明典：代表降雨系統對流性質愈趨明顯

今、明兩天東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣轉涼；華南雲雨區東移，今天各地及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，西半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。

1張圖看各水庫最新蓄水率 專家指這幾天春雨不夠有效解渴、籲節約用水

珍惜水資源。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，由於受到極端氣候影響，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。