元宵節溼答答 賈新興：今晚各地有雨 未來10天鋒面及東北季風接力
今天元宵節，天氣不理想。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今晚各地有零星短暫雨，未來10天鋒面及東北季風一波接一波，其中，今天至周四水氣多。此外，周六有受大陸冷氣團影響的機率，下周一至下周二受東北季風影響，下周四午後受鋒面通過及東北季風影響。
天氣趨勢，他表示，明天受華南水氣東移影響，各地有局部短暫雨，白天起台中以北漸轉陰偶有零星短暫雨。周四，台南以南及花東仍有零星短暫雨，午後台中以北、南投以南山區及宜蘭有零星短暫雨。周五受鋒面通過及東北季風影響，苗栗以北及宜花東有局部短暫雨，午後南投以南山區亦有零星短暫雨。周六有受大陸冷氣團影響的機率，北海岸、基隆至東北角及宜蘭有零星短暫雨，午後南投以南山區亦有零星短暫雨。周日，午後宜花山區及南投山區有零星短暫雨。
賈新興說，下周一至下周二受東北季風影響，其中，下周一，東北角及宜花東山區有零星短暫雨，午後大台北西北側、基隆、 各地山區及高屏有零星短暫雨。下周二，北海岸、大台北西北側及宜花東沿海有零星短暫雨，午後北北基宜花東有局部短暫雨，各地山區及嘉義以南亦有零星短暫雨。下周三，北北基宜花東有零星短暫雨，午後南投以南山區有零星短暫雨。下周四，午後受鋒面通過及東北季風影響，桃園以北及宜花東有零星短暫雨，新竹至嘉義亦有零星短暫雨 。
他說，短期氣候趨勢預測顯示，周日起至4月中旬，除宜蘭降雨以正常至偏少的機率較高外， 其它地區降雨以偏少的機率較高，溫度則以偏暖的機率較高。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
