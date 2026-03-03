晚上翻來覆去睡不著？專家曝「3動作速睡法」：一覺起來神清氣爽

晚上該睡覺時，你是有過否翻來覆去也睡不著的經歷呢？脊醫博士暨物理治療師張軒彬發布影片，教導民眾在睡前做3個動作，就可啟動「睡眠開關」，幫助你更好入睡。

脊醫博士暨物理治療師張軒彬在臉書粉專「倍康脊背諮詢中心」發布影片，表示有很多人工作了一整天，躺在床上準備睡覺時卻發現大腦停不下來、腰部緊繃、髖部沉重，他分享在睡前可以做的3個動作，幫助民眾5分鐘打開「睡眠開關」，不需要借助任何器材，在床上就可以做：

動作一、快樂嬰兒式

膝蓋彎曲，用雙手抓住雙腳，以釋放骨盆緊繃，也可以加入左右搖擺來安定大腦，停留一分鐘即可。

動作二、抱膝式

雙臂抱住膝蓋，溫柔地按摩內臟，以舒緩腰椎壓力，同樣停留一分鐘就好。

動作三、臥姿束角式

躺著後腳底板碰腳底板，雙手放在肚子上，閉上眼睛，用知覺感受身體下沉至床墊，徹底平靜思緒，建議可停留三分鐘，全程緩慢地深呼吸。

張軒彬指出，只要每晚都給自己睡前加入以上3動作，便可「把壓力留在今天，把好夢留給今晚」，隔天一覺起來發現神清氣爽。

此文一出，不少網友實測真的對睡眠有幫助，特別是「抱膝式」的動作，「我每晚睡前都會莫名其妙這樣做，尤其是第二項，難怪我都秒睡」、「我看這影片第一式就睡著了」。

也有網友表示肚子太大無法做一、二的動作，動作三沒到角度骨盆就在痛了，詢問該如何是好。張軒彬回應，如果無法做動作，建議用浴巾繞過腳、手再拉著浴巾做，但還是要控制體重，如果做的時候不舒服，還是要由專業人士評估協助。

關於速睡法，《放鬆與勝利：冠軍表現》（Relax and Win: Championship Performance）一書中也提到，軍隊打仗時，為了讓士兵在各種惡劣高壓的環境中都能快速入睡、恢復精力，透過一套固定流程能在1分鐘內入睡：