快訊

王定宇再爆婚外情！多次夜睡名媛香閨被抓包 澄清：已離婚

蔣經國日記／台版毛蔣鬥爭 毛人鳳倚美奪權蔣怒斥敗類

沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

晚上翻來覆去睡不著？專家曝「3動作速睡法」：一覺起來神清氣爽

聯合新聞網／ 綜合報導
物理治療師張軒彬教導民眾在睡前做3個動作，就可啟動「睡眠開關」。示意圖／ingimage
物理治療師張軒彬教導民眾在睡前做3個動作，就可啟動「睡眠開關」。示意圖／ingimage

晚上該睡覺時，你是有過否翻來覆去也睡不著的經歷呢？脊醫博士暨物理治療師張軒彬發布影片，教導民眾在睡前做3個動作，就可啟動「睡眠開關」，幫助你更好入睡。

脊醫博士暨物理治療師張軒彬在臉書粉專「倍康脊背諮詢中心」發布影片，表示有很多人工作了一整天，躺在床上準備睡覺時卻發現大腦停不下來、腰部緊繃、髖部沉重，他分享在睡前可以做的3個動作，幫助民眾5分鐘打開「睡眠開關」，不需要借助任何器材，在床上就可以做：

動作一、快樂嬰兒式

膝蓋彎曲，用雙手抓住雙腳，以釋放骨盆緊繃，也可以加入左右搖擺來安定大腦，停留一分鐘即可。

動作二、抱膝式

雙臂抱住膝蓋，溫柔地按摩內臟，以舒緩腰椎壓力，同樣停留一分鐘就好。

動作三、臥姿束角式

躺著後腳底板碰腳底板，雙手放在肚子上，閉上眼睛，用知覺感受身體下沉至床墊，徹底平靜思緒，建議可停留三分鐘，全程緩慢地深呼吸。

張軒彬指出，只要每晚都給自己睡前加入以上3動作，便可「把壓力留在今天，把好夢留給今晚」，隔天一覺起來發現神清氣爽。

此文一出，不少網友實測真的對睡眠有幫助，特別是「抱膝式」的動作，「我每晚睡前都會莫名其妙這樣做，尤其是第二項，難怪我都秒睡」、「我看這影片第一式就睡著了」。

也有網友表示肚子太大無法做一、二的動作，動作三沒到角度骨盆就在痛了，詢問該如何是好。張軒彬回應，如果無法做動作，建議用浴巾繞過腳、手再拉著浴巾做，但還是要控制體重，如果做的時候不舒服，還是要由專業人士評估協助。

關於速睡法，《放鬆與勝利：冠軍表現》（Relax and Win: Championship Performance）一書中也提到，軍隊打仗時，為了讓士兵在各種惡劣高壓的環境中都能快速入睡、恢復精力，透過一套固定流程能在1分鐘內入睡：

‧放鬆整個臉部，包括嘴內的肌肉。

‧聳起、放下肩膀以釋放壓力，並讓雙手自然垂放於身體兩側。

‧呼氣，放鬆胸部。

‧放鬆雙腿、大腿和小腿。

‧想像一個會令你放鬆的場景，例如整片純黑或純白的畫面，讓腦袋進入混沌狀態。

‧別逼自己「別想了趕快睡」，愈想會愈焦慮；如果上述起不了作用，反覆於心中默念「不要思考」。

物理治療師 睡眠

延伸閱讀

沒染髮但頭髮卻變色？生活4大傷髮習慣必戒！｜元氣網

慢性腎臟病常伴隨脹氣、便秘 醫師：多吃5類水果顧腸胃｜元氣網

別只知道吃燕麥！藜麥蛋白質更高？一表看兩大超級穀物營養差異 控糖減重別選錯｜元氣網

眼藥水直接滴入眼恐傷角膜？ 藥師揭正解：順序錯了等於白點

相關新聞

鋒面雨帶由北而南掃過 吳德榮：全台防大雨 冷空氣南下

鋒面雲系逐漸逼近，降水回波逐漸增多，東半部已有局部短暫降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面雨帶由北而南通過，為各地帶來對流性陣雨，有較大雨勢。冷空氣漸南下，各地氣溫下降，北台明顯轉涼。北部13至18度、中部15至25度、南部20至29度、東部15至26度。

晚上翻來覆去睡不著？專家曝「3動作速睡法」：一覺起來神清氣爽

晚上該睡覺時，你是有過否翻來覆去也睡不著的經歷呢？脊醫博士暨物理治療師張軒彬發布影片，教導民眾在睡前做3個動作，就可啟動「睡眠開關」，幫助你更好入睡。

錯過再等46年…元宵抬頭見月全食 天文館解鎖紅月奇景

今年最受矚目的天象「月全食」將於今天元宵節傍晚登場，此刺不僅發生在晚間的黃金時段，出現「紅月」的全食階段更將持續近1小時。台北天文館預告，特別於今晚啟動現場、線上雙軌追月，不論天候如何，都會將紅月奇景帶到民眾眼前。

2025年冬季偏暖寒流只有1波 賈新興：台北站最低溫也是偏暖

2025年冬季偏暖。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，…

海峽上的回波變強了 鄭明典：代表降雨系統對流性質愈趨明顯

今、明兩天東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣轉涼；華南雲雨區東移，今天各地及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，西半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。

1張圖看各水庫最新蓄水率 專家指這幾天春雨不夠有效解渴、籲節約用水

珍惜水資源。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，由於受到極端氣候影響，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。