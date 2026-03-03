聽新聞
0:00 / 0:00
2025年冬季偏暖寒流只有1波 賈新興：台北站最低溫也是偏暖
2025年冬季偏暖。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，回顧去年12月至今年2月，台灣13個平地站冬季平均溫19.2度，比長期平均溫18.2度高出了1.0度，長期標準差為0.82度。簡言之，台灣冬季偏暖，以台北站最低溫資料來看也是偏暖的。
他說，去年12月至今年2月共1波寒流，發生於今年1月8日至1月10日，其中最低溫為1月9日的9.1度。有4波強烈大陸冷氣團，第1波是今年1月2日至1月3日，最低溫為1月2日的11.6度。第2波是今年1月13日，最低溫為11.8度。第3波是今年1月21日至1月22日，最低溫為1月22日的11.4度。第4波是今年2月8日至2月9日，最低溫為2月8日的10.6度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。