快訊

輝達H200對中出口再受限？美傳將設單一陸企採購上限7.5萬枚

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

聽新聞
0:00 / 0:00

2025年冬季偏暖寒流只有1波 賈新興：台北站最低溫也是偏暖

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
台灣冬季偏暖，以台北站最低溫資料來看也是偏暖的。圖／取自賈新興臉書
台灣冬季偏暖，以台北站最低溫資料來看也是偏暖的。圖／取自賈新興臉書

2025年冬季偏暖。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，回顧去年12月至今年2月，台灣13個平地站冬季平均溫19.2度，比長期平均溫18.2度高出了1.0度，長期標準差為0.82度。簡言之，台灣冬季偏暖，以台北站最低溫資料來看也是偏暖的。

他說，去年12月至今年2月共1波寒流，發生於今年1月8日至1月10日，其中最低溫為1月9日的9.1度。有4波強烈大陸冷氣團，第1波是今年1月2日至1月3日，最低溫為1月2日的11.6度。第2波是今年1月13日，最低溫為11.8度。第3波是今年1月21日至1月22日，最低溫為1月22日的11.4度。第4波是今年2月8日至2月9日，最低溫為2月8日的10.6度。

低溫 冷氣團 總監

延伸閱讀

限貸令捆綁…前兩月買賣移轉棟數2.87萬棟、年減3.7% 寫2017年以來新低

受春節、228連假影響…2月新車掛牌數2.2萬輛低於預期 估3月3.6萬輛

228連假變天 天氣風險：各地轉雨降溫

今起多波鋒面影響北台降雨轉涼 228連假全台下雨

相關新聞

鋒面雨帶由北而南掃過 吳德榮：全台防大雨 冷空氣南下

鋒面雲系逐漸逼近，降水回波逐漸增多，東半部已有局部短暫降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面雨帶由北而南通過，為各地帶來對流性陣雨，有較大雨勢。冷空氣漸南下，各地氣溫下降，北台明顯轉涼。北部13至18度、中部15至25度、南部20至29度、東部15至26度。

拖吊業者亂開價 立委要求修法納管

拖吊業者趁火打劫亂象頻傳，民進黨立委李坤城要求交通部訂定「全國統一收費與揭露制度」、「業者專業登錄制度」，並設黑名單，目標上半年完成；民眾黨立委陳清龍主張推公路法修法納管拖吊業，違者可處十萬元以上、一百萬元以下罰鍰。

三接擬增6儲氣槽 地方怒吼

三接、四接爭議再起；中油前天到桃園觀音開地方說明會，計畫在觀塘工業區增設六座各十八萬公秉的天然氣儲槽，居民怒斥欺騙感情，要求停止擴建。四接環評去年在爭議中通過，行政院今年一月駁回居民撤銷環評的訴願，環團昨委任律師提起行政訴訟，盼法院撤銷訴願決定及四接環評處分。

發炎性腸道疾病 生活只剩「床與廁所」

發炎性腸道疾病（IBD）屬於自體免疫疾病，引起頻繁腹瀉、急便感，導致病患每日如廁數十次，身心痛苦不堪。30歲出頭的邱凡華，現為台灣腸保健康協會副秘書長，回想2012年發病時，反覆拉肚子且時好時壞，後來形成慢性膿瘍破裂而進行肛門廔管開刀，各種症狀不斷，5年後才確診為發炎性腸道疾病。

枋山居民反對陸域風電 怒轟業者造假民意

屏東枋山陸域風電昨天再闖環評，居民北上前往立法院開記者會痛批業者造假民意，堅決反對設置風機，隨後又到環境部遞交陳情書；環評委員認為，本開發案尚未取得部落諮商同意權，猛禽生態調查資訊出現嚴重落差，經決議補正再審。

噪音、眩影、漏油 陸域風機惹民怨

彰化沿海有上百支陸域風機，還有近百支申請案件，主要集中在彰化縣芳苑鄉、大城鄉。彰化大城反風機自救會長康銘博說，陸域風機製造低頻噪音、眩影，即使離風機八百公尺遠，低頻噪音傳來，整夜被吵得睡不著；風機轉動的眩影讓人心神不寧，面對旋轉扇葉耕種壓迫感很重，「彷彿大石壓胸口」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。