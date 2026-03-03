2025年冬季偏暖寒流只有1波 賈新興：台北站最低溫也是偏暖

鋒面雲系逐漸逼近，降水回波逐漸增多，東半部已有局部短暫降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面雨帶由北而南通過，為各地帶來對流性陣雨，有較大雨勢。冷空氣漸南下，各地氣溫下降，北台明顯轉涼。北部13至18度、中部15至25度、南部20至29度、東部15至26度。

2026-03-03 05:20