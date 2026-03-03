鋒面雨帶由北而南掃過 吳德榮：全台防大雨 冷空氣南下

鋒面雲系逐漸逼近，降水回波逐漸增多，東半部已有局部短暫降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面雨帶由北而南通過，為各地帶來對流性陣雨，有較大雨勢。冷空氣漸南下，各地氣溫下降，北台明顯轉涼。北部13至18度、中部15至25度、南部20至29度、東部15至26度。

他說，明天鋒面南移至巴士海峽，各地有局部降雨的機率，雨勢減緩，仍偏涼。周四鋒面雨帶減弱，天氣略好轉，南部及東半部仍有局部短暫降雨的機率，氣溫回升。

周五東北季風增強，吳德榮表示，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。周六、周日乾空氣南下，天氣轉晴、早晚偏冷；下周一轉偏東風、東半部水氣增多，西半部晴朗、東半部有局部短暫雨的機率；氣溫回升。下周二東北季風略增強，北部、東半部轉有局部短暫雨。下周三水氣漸減，東半部有局部短暫雨的機率，氣溫回升。

他表示，本周五起的天氣變化主要發生在迎風面，中南部的影響很小。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。