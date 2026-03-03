聽新聞
0:00 / 0:00
鋒面雨帶由北而南掃過 吳德榮：全台防大雨 冷空氣南下
鋒面雲系逐漸逼近，降水回波逐漸增多，東半部已有局部短暫降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面雨帶由北而南通過，為各地帶來對流性陣雨，有較大雨勢。冷空氣漸南下，各地氣溫下降，北台明顯轉涼。北部13至18度、中部15至25度、南部20至29度、東部15至26度。
他說，明天鋒面南移至巴士海峽，各地有局部降雨的機率，雨勢減緩，仍偏涼。周四鋒面雨帶減弱，天氣略好轉，南部及東半部仍有局部短暫降雨的機率，氣溫回升。
周五東北季風增強，吳德榮表示，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。周六、周日乾空氣南下，天氣轉晴、早晚偏冷；下周一轉偏東風、東半部水氣增多，西半部晴朗、東半部有局部短暫雨的機率；氣溫回升。下周二東北季風略增強，北部、東半部轉有局部短暫雨。下周三水氣漸減，東半部有局部短暫雨的機率，氣溫回升。
他表示，本周五起的天氣變化主要發生在迎風面，中南部的影響很小。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。