快訊

攻擊伊朗行動擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

聽新聞
0:00 / 0:00

鋒面雨帶由北而南掃過 吳德榮：全台防大雨 冷空氣南下

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
今天鋒面雨帶由北而南通過，為各地帶來對流性陣雨，有較大雨勢。冷空氣漸南下，各地氣溫下降，北台明顯轉涼。本報資料照片
今天鋒面雨帶由北而南通過，為各地帶來對流性陣雨，有較大雨勢。冷空氣漸南下，各地氣溫下降，北台明顯轉涼。本報資料照片

鋒面雲系逐漸逼近，降水回波逐漸增多，東半部已有局部短暫降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面雨帶由北而南通過，為各地帶來對流性陣雨，有較大雨勢。冷空氣漸南下，各地氣溫下降，北台明顯轉涼。北部13至18度、中部15至25度、南部20至29度、東部15至26度。

他說，明天鋒面南移至巴士海峽，各地有局部降雨的機率，雨勢減緩，仍偏涼。周四鋒面雨帶減弱，天氣略好轉，南部及東半部仍有局部短暫降雨的機率，氣溫回升。

周五東北季風增強，吳德榮表示，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。周六、周日乾空氣南下，天氣轉晴、早晚偏冷；下周一轉偏東風、東半部水氣增多，西半部晴朗、東半部有局部短暫雨的機率；氣溫回升。下周二東北季風略增強，北部、東半部轉有局部短暫雨。下周三水氣漸減，東半部有局部短暫雨的機率，氣溫回升。

他表示，本周五起的天氣變化主要發生在迎風面，中南部的影響很小。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

吳德榮 東北季風 機率

延伸閱讀

明整天濕冷！賞花燈需打傘多穿衣 觀賞血月機率5字這樣說

下午起鋒面南下北東轉雨降溫 吳德榮：元宵節雨勢大且轉涼

228連假變天 天氣風險：各地轉雨降溫

今起多波鋒面影響北台降雨轉涼 228連假全台下雨

相關新聞

鋒面雨帶由北而南掃過 吳德榮：全台防大雨 冷空氣南下

鋒面雲系逐漸逼近，降水回波逐漸增多，東半部已有局部短暫降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面雨帶由北而南通過，為各地帶來對流性陣雨，有較大雨勢。冷空氣漸南下，各地氣溫下降，北台明顯轉涼。北部13至18度、中部15至25度、南部20至29度、東部15至26度。

拖吊業者亂開價 立委要求修法納管

拖吊業者趁火打劫亂象頻傳，民進黨立委李坤城要求交通部訂定「全國統一收費與揭露制度」、「業者專業登錄制度」，並設黑名單，目標上半年完成；民眾黨立委陳清龍主張推公路法修法納管拖吊業，違者可處十萬元以上、一百萬元以下罰鍰。

三接擬增6儲氣槽 地方怒吼

三接、四接爭議再起；中油前天到桃園觀音開地方說明會，計畫在觀塘工業區增設六座各十八萬公秉的天然氣儲槽，居民怒斥欺騙感情，要求停止擴建。四接環評去年在爭議中通過，行政院今年一月駁回居民撤銷環評的訴願，環團昨委任律師提起行政訴訟，盼法院撤銷訴願決定及四接環評處分。

發炎性腸道疾病 生活只剩「床與廁所」

發炎性腸道疾病（IBD）屬於自體免疫疾病，引起頻繁腹瀉、急便感，導致病患每日如廁數十次，身心痛苦不堪。30歲出頭的邱凡華，現為台灣腸保健康協會副秘書長，回想2012年發病時，反覆拉肚子且時好時壞，後來形成慢性膿瘍破裂而進行肛門廔管開刀，各種症狀不斷，5年後才確診為發炎性腸道疾病。

枋山居民反對陸域風電 怒轟業者造假民意

屏東枋山陸域風電昨天再闖環評，居民北上前往立法院開記者會痛批業者造假民意，堅決反對設置風機，隨後又到環境部遞交陳情書；環評委員認為，本開發案尚未取得部落諮商同意權，猛禽生態調查資訊出現嚴重落差，經決議補正再審。

噪音、眩影、漏油 陸域風機惹民怨

彰化沿海有上百支陸域風機，還有近百支申請案件，主要集中在彰化縣芳苑鄉、大城鄉。彰化大城反風機自救會長康銘博說，陸域風機製造低頻噪音、眩影，即使離風機八百公尺遠，低頻噪音傳來，整夜被吵得睡不著；風機轉動的眩影讓人心神不寧，面對旋轉扇葉耕種壓迫感很重，「彷彿大石壓胸口」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。