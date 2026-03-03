快訊

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

聽新聞
0:00 / 0:00

拖吊業者亂開價 立委要求修法納管

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民進黨立委李坤城（圖）昨在立法院舉行「防止道路拖吊趁火打劫，建立定形化契約及評鑑機制」記者會，要求政府應立即全面檢討一般市區道路與省道的拖吊業者管理機制。記者邱德祥／攝影
民進黨立委李坤城（圖）昨在立法院舉行「防止道路拖吊趁火打劫，建立定形化契約及評鑑機制」記者會，要求政府應立即全面檢討一般市區道路與省道的拖吊業者管理機制。記者邱德祥／攝影

拖吊業者趁火打劫亂象頻傳，民進黨立委李坤城要求交通部訂定「全國統一收費與揭露制度」、「業者專業登錄制度」，並設黑名單，目標上半年完成；民眾黨立委陳清龍主張推公路法修法納管拖吊業，違者可處十萬元以上、一百萬元以下罰鍰。

過年期間，有民眾找道路救援拖吊，從新北烏來到新店被索價十萬元；桃園也有女騎士機車拖吊兩公里，被開價五萬多元，引發外界關注。

李坤城昨在立法院舉行「防止道路拖吊趁火打劫，建立定型化契約及評鑑機制」記者會。

李坤城表示，類似案件現多只能透過消保機制，高公局及公路局有定型化契約，但一般道路拖吊由地方政府管轄，至今無定型化契約，交通部上周允邀縣市政府研議。

李坤城提三項建議，包括建立全國統一收費與揭露制度，訂定拖吊費率上限與計價公式，未揭露即處罰；推動業者專業登錄制度，並建置公開查詢平台與黑名單制度；整合申訴與稽查機制，對惡意加價等違規採裁罰與停權並行。

陳清龍表示，交通部長陳世凱長期怠惰不作為，除將推動公路法修法全面納管，也要求主管機關訂定定型化契約範本及其「應記載及不得記載事項」。

交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯回應，高公局及公路局訂有拖吊服務管理規範，包括業者納管、執行拖吊須簽署三聯單等機制。

地方政府管轄道路，交通部將邀地方政府研議訂定「應記載及不得記載事項」，相關草案預計下半年提出。

地方政府 陳清龍 高公局

延伸閱讀

交部出手 天價拖吊最快年底有法管

拖車不到10公里喊10萬天價！交通部出手 法令最快年底上路

趁火打劫 拖吊2公里要4萬？北市嚴查

證據不足 3車主告不了拖吊流氓

相關新聞

2億威力彩頭獎一注獨得 幸運兒獎落「這縣市」

再見威力彩幸運兒！台彩表示，3月2日開獎的威力彩頭獎獎金2億元開出，一注得獨，頭獎彩券行是...

明整天濕冷！賞花燈需打傘多穿衣 觀賞血月機率5字這樣說

今晚東北季風或大陸冷氣團南下，天氣轉為不穩定，中央氣象署預報員林定宜表示，明天全台有雨、降溫，尤其西半部有較大雨機率，而明天2026台灣燈會點燈開幕，外出賞燈民眾需攜帶雨具，而明傍晚全台將上演的月全食天文現象，因全台雲量偏多，觀賞機率...

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

海漂垃圾科學可追來源 學者：跨境垃圾仍須兩岸協調

金門、馬祖近年海漂垃圾問題再度受到關注。專家指出，金馬海漂垃圾並非新議題，「已經2、30年了」，其中約8成來自中國大陸沿海，早期在兩岸關係較佳時，曾透過協調機制將部分垃圾運回對岸處理，如今因互動中斷，合作模式難以延續。

衛福部前次長王必勝得流感「被唸了」 莊人祥：今年起乖乖打流感疫苗

近期天氣不穩定，流感疫情仍持續活躍。衛福部前次長王必勝於臉書表示，這幾天中了流感，症狀不輕而且持久，這些痛苦必須自己承擔，因為去年到現在都忘了打流感疫苗。遇到一鈞（衛福部疾管署長羅一鈞）、祥祥（衛福部次長莊人祥）可能要被唸了。

美伊戰爭影響郵政作業 17國國際郵件顯著延誤

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。中華郵政表示，受到美伊戰爭影響，寄往阿拉伯聯合大公國等17國家的國際郵件有顯著延誤影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。