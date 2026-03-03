聽新聞
0:00 / 0:00
拖吊業者亂開價 立委要求修法納管
拖吊業者趁火打劫亂象頻傳，民進黨立委李坤城要求交通部訂定「全國統一收費與揭露制度」、「業者專業登錄制度」，並設黑名單，目標上半年完成；民眾黨立委陳清龍主張推公路法修法納管拖吊業，違者可處十萬元以上、一百萬元以下罰鍰。
過年期間，有民眾找道路救援拖吊，從新北烏來到新店被索價十萬元；桃園也有女騎士機車拖吊兩公里，被開價五萬多元，引發外界關注。
李坤城昨在立法院舉行「防止道路拖吊趁火打劫，建立定型化契約及評鑑機制」記者會。
李坤城表示，類似案件現多只能透過消保機制，高公局及公路局有定型化契約，但一般道路拖吊由地方政府管轄，至今無定型化契約，交通部上周允邀縣市政府研議。
李坤城提三項建議，包括建立全國統一收費與揭露制度，訂定拖吊費率上限與計價公式，未揭露即處罰；推動業者專業登錄制度，並建置公開查詢平台與黑名單制度；整合申訴與稽查機制，對惡意加價等違規採裁罰與停權並行。
陳清龍表示，交通部長陳世凱長期怠惰不作為，除將推動公路法修法全面納管，也要求主管機關訂定定型化契約範本及其「應記載及不得記載事項」。
交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯回應，高公局及公路局訂有拖吊服務管理規範，包括業者納管、執行拖吊須簽署三聯單等機制。
地方政府管轄道路，交通部將邀地方政府研議訂定「應記載及不得記載事項」，相關草案預計下半年提出。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。