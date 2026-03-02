快訊

揭密Lady Gaga強大音場之謎 北藝中心劇場展驚艷

聯合報／ 記者何定照／即時報導
2026劇場技術展，廠商準備了不少亞洲首秀的新品亮相。圖／北藝中心提供
2026劇場技術展，廠商準備了不少亞洲首秀的新品亮相。圖／北藝中心提供

台北表演藝術中心（北藝中心）第二屆劇場技術展2026年以「光影之間」為核心，將焦點回歸「人」，探討劇場技術如何承載思考、情感與美學，並從設計審美與產業現況出發，反思人與技術之間的關係。展覽於北藝中心大劇院進行，民眾可免費入場參觀。

本次劇場技術展除展示最新舞台科技，包括智能燈光系統、沉浸式音效、自動化舞台機械、AR／VR與互動投影等應用外，也邀請專業劇場工作者，以及社團法人台灣技術劇場協會（TATT）、台北市現場演出幕後技術工作者職業工會（現技工會）等單位參與論壇，主講跨世代燈光美學、劇場設計與劇場職安議題，並分享劇場產業首次勞資交流會後的協談成果。

跨界導演李小平指出，人才培育與跨領域協作的「隱性協調感」是此次劇場技術展的重要意義。對業內而言，有助於提升專業認知；對一般觀眾而言，則能看見一場演出背後「一張票的價值，不只來自台上的演員，更仰賴眾多幕後的『黑衣人』托舉而成。」

李小平同時強調，無論技術如何進步，設計的核心仍然回歸「人」，「最精細的影像，不一定比粗礪的手工繪畫適合作品」，他認為科技快速介入創作的時代，最終作品的優劣仍取決於創作者的美感、選擇、經驗與判斷。「每一次成功運用新技術突破挑戰，都是人的成全」。

TATT理事長許玉蕾表示劇場本是人聚合的場所，本次劇場技術展透過論壇與工作坊強調「理解」與「交流」的重要性。她也觀察到近年台灣觀眾對技術層面的討論逐漸增加，顯示產業與觀眾之間的理解正在累積。

隨著數位科技與AI快速進入劇場以及影視製作，許玉蕾認為，技術的進步反而更加凸顯人的審美與判斷能力。她指出，最新的技術並不會取代設計與風格，反而更需要具備深厚素養與經驗的技術工作者，才能運用科技承載作品的情感與思想。

劇場技術展也將透過實際案例，解析大型演出與活動的技術運作，如Lady Gaga《The MAYHEM Ball Tour》如何以精準補聲覆蓋場館每一個角落；音樂劇《Matilda》如何讓演員台詞清晰穿透管弦樂，又要與佈景和群演唱段平衡；最新的高空懸吊系統如何保障安全與便捷，台灣燈會的LED屏幕又如何營造沉浸式體驗等。

此次劇場技術展邀請了16家劇場技術及設備的專業廠商，以及藝術院校相關學系設立展示區，觀眾將得以一窺劇場技術的運作脈絡——演出不只發生在聚光燈下，更在燈光、音響、舞台與影像交織的光影之間，以及每一次選擇引動的層層感觸中。

展覽2月27、28日早上10點至下午5點；3月1日早上10點至下午3點在北藝中心大劇院進行，民眾可免費入場參觀。另有多達20場以上的論壇與工作坊，可查詢官網報名。

劇場

