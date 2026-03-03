2015年，美國歐巴馬總統宣布投資百億美元投入精準醫療，如今已成為醫學各領域共同追求的目標；對輸血醫學而言，廿世紀初的ABO血型配對正是精準醫學的最佳實例，如何使各項血液成分精準有效地輸用在真正需要的病患身上，避免輸血引起不良反應或風險，也是血液基金會的使命。

輸血是現代醫學中不可或缺，血液與血液製劑攸關病人存活與康復。以冷凍沉澱品（Cryoprecipitate）為例，以捐血人全血分離後的新鮮血漿，經冷凍後再解凍，以離心方法移除上層血漿留下的白色不溶物，再冷凍保存。早年可藉此讓血友病患補充凝血因子，直到第8或第9凝血因子製劑上市後，它在國際的整體使用量逐年下降。

台灣不該增加冷凍沉澱品用量

國際趨勢已不再大量輸注冷凍沉澱品作為常規處置，而是評估病患實際缺乏的凝血因子，再針對不足的血液成分進行精準補充。但我們發現，捐血中心供應醫院的冷凍沉澱品不降反升，2015年到2024年統計，從21.4萬單位逐年增加到40.8萬單位，成長近一倍，似乎與臨床止血治療朝向目標導向與精準輸血的發展模式背道而馳。

冷凍沉澱品用量倍數成長，除了物美價廉，每單位健保給付150元外，不排除部分醫師以「經驗法則」或預防性開立冷凍沉澱品。但使用冷凍沉澱品仍有潛在風險與合併症，臨床常需一次輸注5至10單位，一旦多單位合併輸注，將讓病患暴露於多位捐血者不同抗原的風險，也可能在操作過程帶來風險，對心臟功能不佳、老年或重症患者，可能造成循環負荷過量或輸血反應與免疫相關併發症。

給醫師替代選項才是病人之福

基於病人安全、醫療品質與國際用血趨勢，如何在確保病人安全與療效的前提下，合理並逐步降低冷凍沉澱品使用，已成為台灣輸血管理重要課題。針對未出血，且未接受高出血風險的侵入性處置或手術的病人，不建議僅為提升纖維蛋白原數值而輸注冷凍沉澱品，其使用宜逐步回歸明確適應症，包括限用於低纖維蛋白原合併出血，或需進行高出血風險侵入性處置的病人。

另外，目前歐美逐步以纖維蛋白原濃縮製劑取代冷凍沉澱品，它經過病毒去活化且無需血型相容，經證實在特定臨床情境下具備安全性與療效。醫界宜共同爭取纖維蛋白原濃縮製劑納入健保給付與效益評估，讓臨床醫師有替代選項，才是病人之福。

吾人認為，為降低輸血相關風險、提升醫療品質並促進血液資源之合理運用，建議醫療院所依循臨床實際需求及適應症，建立或強化冷凍沉澱品使用管理機制，不僅提升病人安全，更有助於血液供應體系的長期穩定，朝向更精準、更永續的現代輸血醫療。