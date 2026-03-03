快訊

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／點心移出視線外 刷牙後拒絕進食

聯合報／ 文／巫椏濢（苗栗頭份）
快速甩肉瘦身，護腰帶發揮臨門一腳。圖／巫椏濢提供
快速甩肉瘦身，護腰帶發揮臨門一腳。圖／巫椏濢提供

過了年，不知不覺長肉了，站在我後頭跳廣場舞的姊妹對我說：「妳的戰果輝煌，腹腰已出現游泳圈了。」她的好意提醒，卻是我貪嘴好吃的下場。

心想：「該死的肥胖細胞，偏偏長在我最不歡迎的部位。」老公說：「胖一點有什麼關係？」他不在意我的胖瘦，但我能放縱自己橫豎發展嗎？還能有社交尊嚴嗎？於是，想方設法整頓一下「水桶腰」，勢在必行。

我把茶几上的糕餅糖果移除到視線「吃」不到的地方，這些都是我長肉的元凶，眼不見為淨：其次，我找出擱置已久的護腰帶，像戰士穿鐵甲衣似的，束著腹腰，限縮了發展空間，試圖把偷偷進駐的「匪類」驅逐出境，同時不讓它呼朋引伴，攻占最美好的地段。

束著護腰帶並不輕鬆，如用餐進食時，胃部空間有限，不像平常無限制的收納，也不像無底洞似的來者不拒，感覺有飽足感就按下停止鍵，這時縱使美食當前，也知適可而止。

然而，年節美食佳餚的誘惑無所不在，沒有堅定的意志力，很難管制嘴巴這一關。我採取食後潔牙的策略，只要刷過牙後一概拒絕進食，這種習慣養成後，效果特別明顯；若訪客來時，以茶招待，品茗話桑麻更有詩意。

實施幾天後，似乎感覺到身體輕盈了許多，不必打瘦瘦針，也不必刻意減肥，就回到年前的體態。

美食 跳廣場舞

延伸閱讀

健康你我他／過年吃胖兩公斤 168飲控消脂

【生活的風景】Bella／第一次為老感到心頭一震

日本是碳水大國為何日人吃不胖？ 網揭與台灣4大生活差異

以為老派又難吃！她嘗「1零食」卻驚呆 全網讚嘆：包裝醜但超好吃

相關新聞

2億威力彩頭獎一注獨得 幸運兒獎落「這縣市」

再見威力彩幸運兒！台彩表示，3月2日開獎的威力彩頭獎獎金2億元開出，一注得獨，頭獎彩券行是...

明整天濕冷！賞花燈需打傘多穿衣 觀賞血月機率5字這樣說

今晚東北季風或大陸冷氣團南下，天氣轉為不穩定，中央氣象署預報員林定宜表示，明天全台有雨、降溫，尤其西半部有較大雨機率，而明天2026台灣燈會點燈開幕，外出賞燈民眾需攜帶雨具，而明傍晚全台將上演的月全食天文現象，因全台雲量偏多，觀賞機率...

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

海漂垃圾科學可追來源 學者：跨境垃圾仍須兩岸協調

金門、馬祖近年海漂垃圾問題再度受到關注。專家指出，金馬海漂垃圾並非新議題，「已經2、30年了」，其中約8成來自中國大陸沿海，早期在兩岸關係較佳時，曾透過協調機制將部分垃圾運回對岸處理，如今因互動中斷，合作模式難以延續。

衛福部前次長王必勝得流感「被唸了」 莊人祥：今年起乖乖打流感疫苗

近期天氣不穩定，流感疫情仍持續活躍。衛福部前次長王必勝於臉書表示，這幾天中了流感，症狀不輕而且持久，這些痛苦必須自己承擔，因為去年到現在都忘了打流感疫苗。遇到一鈞（衛福部疾管署長羅一鈞）、祥祥（衛福部次長莊人祥）可能要被唸了。

美伊戰爭影響郵政作業 17國國際郵件顯著延誤

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。中華郵政表示，受到美伊戰爭影響，寄往阿拉伯聯合大公國等17國家的國際郵件有顯著延誤影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。