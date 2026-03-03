健康你我他／點心移出視線外 刷牙後拒絕進食

過了年，不知不覺長肉了，站在我後頭跳廣場舞的姊妹對我說：「妳的戰果輝煌，腹腰已出現游泳圈了。」她的好意提醒，卻是我貪嘴好吃的下場。

心想：「該死的肥胖細胞，偏偏長在我最不歡迎的部位。」老公說：「胖一點有什麼關係？」他不在意我的胖瘦，但我能放縱自己橫豎發展嗎？還能有社交尊嚴嗎？於是，想方設法整頓一下「水桶腰」，勢在必行。

我把茶几上的糕餅糖果移除到視線「吃」不到的地方，這些都是我長肉的元凶，眼不見為淨：其次，我找出擱置已久的護腰帶，像戰士穿鐵甲衣似的，束著腹腰，限縮了發展空間，試圖把偷偷進駐的「匪類」驅逐出境，同時不讓它呼朋引伴，攻占最美好的地段。

束著護腰帶並不輕鬆，如用餐進食時，胃部空間有限，不像平常無限制的收納，也不像無底洞似的來者不拒，感覺有飽足感就按下停止鍵，這時縱使美食當前，也知適可而止。

然而，年節美食佳餚的誘惑無所不在，沒有堅定的意志力，很難管制嘴巴這一關。我採取食後潔牙的策略，只要刷過牙後一概拒絕進食，這種習慣養成後，效果特別明顯；若訪客來時，以茶招待，品茗話桑麻更有詩意。

實施幾天後，似乎感覺到身體輕盈了許多，不必打瘦瘦針，也不必刻意減肥，就回到年前的體態。