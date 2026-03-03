學者：善用科技執法 防制菸害

六都提倡無菸環境，禁菸場域擴大至學校周邊、公園綠地、連鎖超商與咖啡廳騎樓、公車候車亭及觀光景點等，違者最高開罰一萬元。但六都禁菸場域規範不一，讓吸菸民眾常有疑慮。學者認為，禁菸是趨勢，廣設吸菸區仍可能造成二手菸汙染，應加強科技執法。

二○二六年台北燈節除吸菸區外全面禁菸，民代主張提高吸菸區密度、步行三分鐘可達，引發熱議；中台灣燈會在台中市中央公園展區也全面禁菸。但六都禁菸場域不盡相同，新北市二○一八年診所前騎樓已全面禁菸，其他五都迄今尚未跟進，民眾對「何處可吸菸」常混淆，有支持者盼全台擴大並統一禁菸範圍，另廣設吸菸區；吸菸者則質疑權益受限，不知哪裡吸菸才不會被罰。

經常到醫院看診的陳先生說，經過醫院大門周邊常見有人在人行道抽菸，甚至有病患下樓抽菸，令人傻眼，向前勸導卻未理會，甚至爆發衝突；他認為醫院是看病的地方，政府應該強力稽查，別讓不想吸二手菸的民眾受害。

中山醫學大學公衛系教授李宣信指出，日本設置戶外吸菸亭，但因吸菸室門窗開關、設備維護等問題，仍有二手菸溢出汙染周邊環境，「治標不治本」，應加強宣導菸害防制，包括抽菸壞處、戒菸過程中可能會遇到的困難，以及產生後遺症等，透過教育從源頭減少菸害。

李宣信也說，政府應該善用科技執法，提升執法量能，並強化禁菸標語或是標示，在標語中顯示「錄影中」，藉此嚇阻違規吸菸。