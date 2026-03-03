快訊

擴大禁菸 違規吸菸 中市桃園取締不彰

聯合報／ 記者余采瀅張裕珍／連線報導
台中推動「無菸城市」，今年元旦起擴大禁菸場域，十二處運動中心戶外區域全面禁菸。 圖／台中市政府提供
台中推動「無菸城市」，今年元旦起擴大禁菸場域，十二處運動中心戶外區域全面禁菸，合計全市禁止吸菸場所達三千多處，桃園市公告數也接近三千處。不過，同樣因吸菸區域認定疑義，加上蒐證困難，取締效果不彰，都強調將加強宣導與稽查。

台中市指定公告禁止吸菸場所共三千五百一十五處，高中以下學校校門口及附連人行道、公車候車亭、公園綠地及連鎖超商、咖啡店騎樓均列管，今年元旦起，再納入十二座運動中心戶外區域，違規吸菸可處兩千至一萬元罰鍰，但實務取締問題多，一般騎樓不禁菸，有癮君子邊走邊吸菸，從超商跨入一般民宅，衍生爭議。

民進黨市議員施志昌表示，從二○二○年一月一日開始，台中市連鎖超商及連鎖咖啡店騎樓庇廊全面禁菸，第一年取締了九十件後，逐年下滑，去年更僅開罰三十三件，要求加強稽查量能。

國民黨市議員楊大鋐說，民眾陳情經常在公園或是公車候車亭吸二手菸，也常見有人邊騎車邊抽菸，菸害無所不在，市府應擴編人力，強化稽查跟勸導。

衛生局統計，二○二五年接獲民眾檢舉件數共一千七百八十一件，檢舉不成案常因證據不足、無具體事證或非禁菸場所等，裁罰件數共一百二十八件。

衛生局長曾梓展說，衛生局僅有十名稽查人員，民眾檢舉違規抽菸必須拍照或是錄影，如果未取得被檢舉人身分信息，如大海撈針，或是稽查人員到場，人已經走了，常白忙一場，但增加稽查人力困難，只有持續稽查，並同步加強菸害防治宣導。

桃園市目前公告禁菸場所共有二九七四處，衛生局統計，去年查獲違規抽菸共三八四件，與台中市同樣面臨蒐證困難問題，很難循線取締開罰。

市議員張桂綿關注菸害問題，她提到，除了公園、學校周邊等場所公告禁菸，也希望人潮眾多的夜市能納入公告禁菸場所範圍，建議畫設專屬吸菸區，也可以思考導入科技執法可能性，減輕稽查人力負擔。

桃園市衛生局健康促進科長張敬崴說，持續鼓勵社區自主公告為禁菸場所，希望讓民眾是自發性配合禁菸政策。至於夜市屬於開放場域，會請相關夜市管委會加強勸導，若有接獲民眾檢舉，衛生局會加強現場稽查頻率，維護無菸環境。

禁菸 衛生局 桃園 運動中心 台中

