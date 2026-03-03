發炎性腸道疾病 生活只剩「床與廁所」

發炎性腸道疾病（IBD）屬於自體免疫疾病，引起頻繁腹瀉、急便感，導致病患每日如廁數十次，身心痛苦不堪。30歲出頭的邱凡華，現為台灣腸保健康協會副秘書長，回想2012年發病時，反覆拉肚子且時好時壞，後來形成慢性膿瘍破裂而進行肛門廔管開刀，各種症狀不斷，5年後才確診為發炎性腸道疾病。

台灣腸保健康協會秘書長、林口長庚醫院肝膽胃腸科教授級主治醫師李柏賢表示，發炎性腸道疾病包括潰瘍性結腸炎和克隆氏症，因為出現腹瀉、血便、黏液便等症狀，常被誤診為痔瘡或是大腸急躁症，還有人因右下腹劇痛被當成闌尾炎切除，若出現急性症狀，需要住院治療。

「發炎性腸道疾病好發於20至40歲的年輕青壯年族群，近年有年齡下降趨勢，不乏國高中生病患。」李柏賢說，受到飲食西化、攝取過多加工食品、生活壓力及免疫系統失調有關。當腸道慢性發炎，導致每日反覆腹瀉、排便頻繁，嚴重影響病友學習、工作與社交生活，甚至情緒焦慮與憂鬱。

病友流浪診間5年 找不出原因

「發炎性腸道疾病聽起來好像只是一般腸胃發炎。」邱凡華說，身為抗病10年的資深病友，曾經在各大診間流浪5年找不出原因，但腸道不斷發炎、潰瘍與出血，苦不堪言，還曾因為腸胃阻塞，需要插鼻胃管減壓。因腸胃無法吸收、體重顯著減輕，一度跌到40公斤，體力明顯虛弱。

邱凡華表示，腹瀉常會伴隨血便，有時一天拉超過20次，整個馬桶都是血，加上全身關節腫痛到無法伸直，一度以為得了絕症。在病情惡化最嚴重時，生活只剩下「床與廁所」的兩點一線，醒來就是跑廁所，工作與社交完全停擺。直到2017年確診為發炎性腸道疾病的克隆氏症，透過生物製劑用藥才控制住病情。

發炎性腸道疾病被認定為「須終身治療之全身性自體免疫症候群」重大傷病，根據台灣腸保健康協會統計，目前全台領有發炎性腸道疾病重大傷病卡的人數超過八千名，包括克隆氏症患者約三千人、潰瘍性結腸炎患者約五千人，患者多為青壯年，適用生物製劑等健保給付藥物。

慢性腹瀉逾1個月 應盡速就醫

李柏賢強調，發炎性腸道疾病的治療包括藥物、生活調整及手術，常用藥物包括抗發炎藥物、類固醇、免疫調節劑及生物製劑。但是健保對於生物製劑、小分子藥物等進階治療的給付門檻極高，且使用一年後即被迫停藥，病人常在療效剛見成效時，被迫「下車」，導致復發風險或是產生抗藥性，增加治療難度。

李柏賢提醒，若出現慢性腹瀉、腹痛、血便、體重減輕逾一個月，應盡速就醫，發炎性腸道疾病的關鍵在於「及早診斷、積極治療、定期追蹤」。切勿因症狀緩解自行停藥，日常也要減少工作壓力、規律作息、避免刺激性飲食，才能有效控制疾病。

發炎性腸道疾病（Inflammatory Bowel Disease, IBD）

慢性且反覆發作的腸道發炎疾病，屬於自體免疫相關病變，主要有兩大類型：潰瘍性結腸炎（Ulcerative Colitis, UC）和克隆氏症（Crohn’s Disease, CD）。

常見症狀：持續或反覆性的腹瀉、腹痛、黏液便或血便、體重減輕、關節疼痛、發燒、疲倦。

混淆病症：常與急性腸胃炎、腸躁症、感染性腸炎、痔瘡出血及大腸癌混淆。通常是右下腹痛，也會被誤認為急性闌尾炎（盲腸炎）。

診斷方式：內視鏡檢查、電腦斷層或核磁共振等影像學檢查、病理組織檢查及發炎指數評估。

治療藥物：輕度可用抗發炎藥物，中重度則使用類固醇、免疫調節劑，或健保給付的生物製劑。腸道嚴重阻塞者，需進行手術切除病灶。

生活調整：採「低渣低油飲食」減少刺激性，減緩生活壓力、規律運動、避免菸酒及加工食品，多攝取水分與足夠營養。