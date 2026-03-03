快訊

蘋果深夜發新品！iPhone 17e「入門級完全體」加量不加價、還有M4 iPad Air

三接擬增6儲氣槽 地方怒吼

聯合報／ 記者周嘉茹張裕珍李柏澔／連線報導
中油第三座液化天然氣接收站（三接）二期擴建計畫增設六座各十八萬公頃的天然氣儲槽，中油前天到桃園觀音開說明會，居民憂心公安風險，要求中油停止擴建。圖／桃園市議員吳進昌提供
三接四接爭議再起；中油前天到桃園觀音開地方說明會，計畫在觀塘工業區增設六座各十八萬公秉的天然氣儲槽，居民怒斥欺騙感情，要求停止擴建。四接環評去年在爭議中通過，行政院今年一月駁回居民撤銷環評的訴願，環團昨委任律師提起行政訴訟，盼法院撤銷訴願決定及四接環評處分。

中油三接一期二座儲槽已完工運轉供氣，二期投資計畫今年一月進入環評程序。大潭里長劉明珠指出，當年中油允諾一期工程縮減至二座儲槽，降低對藻礁生態的破壞，如今突然更改規畫，二期增蓋六座儲槽，和當初給地方的規畫完全不同。

桃園市議員吳進昌指出，中油先前未提供二期擴建詳細資訊，如今才知二期竟要蓋六座各十八萬公秉氣槽，公安風險相當高，籲召開更全面且公開的地方說明會。

中油天然氣事業部執行長李熙文解釋，基於國家能源安全評估，觀塘三接有擴建必要，將審慎回應地方意見，並詳載於環境影響說明書中。

觀塘 三接 天然氣 四接 環團

