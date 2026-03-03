噪音、眩影、漏油 陸域風機惹民怨

彰化沿海有上百支陸域風機，還有近百支申請案件，主要集中在彰化縣芳苑鄉、大城鄉。彰化大城反風機自救會長康銘博說，陸域風機製造低頻噪音、眩影，即使離風機八百公尺遠，低頻噪音傳來，整夜被吵得睡不著；風機轉動的眩影讓人心神不寧，面對旋轉扇葉耕種壓迫感很重，「彷彿大石壓胸口」。

「海景第一排生活品質一落千丈。」康銘博說，上年紀的村民夜間無法安眠，白天打開門窗對著風機，「好像巨人在眼前揮拳」，實在「凍未條」，「晚來插旗」的風機業者合法申請，反而是定居數十年的村民無計可施，聽說還要再核准設置二支，絕對反對到底。

大城鄉民蔡孟谷表示，入秋到端午節的六個月颳東北季風，是陸域風機發電最佳季節，眩影干擾也最嚴重，午後日照把風機的影子延伸到村莊，閃得居民眼睛快瞎了，政府為何同意陸域風機侵占良田，應移到河口、海上等遠離人煙之處。

彰化縣芳苑鄉漢寶村陸域風機今年二月底疑似漏油，汙染防汛道路與魚塭。當地村長鄭鵬豐說，這已不是第一次。

彰化縣環保聯盟研究員林政翰指出，根據國外調查，陸岸風機的規格愈作愈大，單支風機高度達十層樓，距離一公里內都飽受低頻噪音、眩影公害，影響生活品質及產業；芳苑、大城養殖文蛤和黃金蜆，低頻噪音與微震動使養殖貝類長時間「閉嘴」，生長遲緩甚至死亡，據了解，養殖存活率下降到三成。