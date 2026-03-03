枋山居民反對陸域風電 怒轟業者造假民意

屏東枋山陸域風電昨天再闖環評，居民北上前往立法院開記者會痛批業者造假民意，堅決反對設置風機，隨後又到環境部遞交陳情書；環評委員認為，本開發案尚未取得部落諮商同意權，猛禽生態調查資訊出現嚴重落差，經決議補正再審。

立委蘇清泉指出，宜花東三縣已明確反對風力發電，屏東卻還在搞；風力發電產生的低頻噪音，對鄰近居民身心健康有很大影響，且發電又貴又不穩定，實在不能理解政府為何不放棄錯誤能源政策。立委盧縣一說，風機阻擋候鳥遷徙，對當地盛產的芒果、洋蔥也有影響。

枋山及獅子反對風車自救會會長王光盛表示，綠能廠商聲稱舉辦地方說明會，多以不住在當地的人充數，並安排禮物、旅遊，請不相干的人或長者來簽名蓋章。

屏東縣獅子鄉楓林村長宋銘德指出，孩童都很想回學校上課，「放了我們吧」。且楓港溪屬楓林、新路部落傳統領域，依照「原基法」應取得部落會議同意。

開發業者代表瑞風能源執行長許嫺音回應，團隊長期在地方溝通，也舉辦新型風機的電場參訪，讓居民親身體驗新型風機的安靜，減少居民恐懼和誤解，目前已獲超過二六○份實名支持。

環境部昨召開「枋山風力發電計畫專案小組第二次初審」，會中也有支持開發民眾認為，屏東青年人口外流嚴重，對這樣的投資案應該予以支持，且本案的開發範圍並不影響農作生產，風電相較其他能源更安全。

多名環評委員認為，本案開發應取得部落諮商同意權，並重新檢核鳥類調查方法、頻率、空間範圍及資料合理性，雖有環委直言本案不應開發，但經三個多小時審查後，環委達成共識，要求開發單位評估風機運轉對農作生長的具體影響並提出減輕措施，及加強與鄰近部落、社區及相關利害關係人的溝通作業，全案補正再審。