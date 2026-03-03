周末起點燈 佛光山小巨蛋辦祈福法會

為了祈願社會祥和與世界和平，國際佛光會定於三月七、八日連續兩天下午，在台北小巨蛋舉辦兩場「禪淨共修獻燈祈福法會」，號召全球大眾參與，以「給自己一盞燈，讓世界亮起來！」為主題的全球點燈行動。三月八日上午則於台北小巨蛋舉辦「萬人甘露灌頂三皈五戒典禮」，是台灣佛教界近年舉辦的最大型灌頂皈依法會。

國際佛光會表示，今年適逢佛光山開山六十周年，也是開山祖師星雲大師百歲誕辰。感念大師一生推動人間佛教、慶祝奉獻社會的精神，將結合佛光山「傳燈六十，百年仰望」年度主題重返台北小巨蛋，由佛光山寺住持心保和尚親率上百位法師主禮，帶領近三萬名來自全台及海外現場信眾在梵唄與念佛聲中洗滌心靈，同時透過電視和網路直播擴大參與，期能號召全球關注，不分地域或種族、宗教，同時點一盞燈，在丙午馬年的新年氛圍中，共同為世界的和諧和平匯聚最大的願力。

「萬人甘露灌頂三皈五戒典禮」同樣由心保和尚親自主法，將在典禮中為萬眾灑淨加持，象徵洗淨過往的煩惱與垢染，讓參與者從心出發，獲得面對未來的勇氣與安定的力量。