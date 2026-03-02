2億威力彩頭獎一注獨得 幸運兒獎落「這縣市」

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
2億元威力彩頭獎3月2日開出，一注獨得。圖／本報資料照片
2億元威力彩頭獎3月2日開出，一注獨得。圖／本報資料照片

再見威力彩幸運兒！台彩表示，3月2日開獎的威力彩頭獎獎金2億元開出，一注得獨，頭獎彩券行是新竹縣湖口鄉鳳凰村仁樂路143號的兆億富投注站。不過，本期大樂透頭獎未開出，明（3）日開獎大樂透頭獎獎金保證1億元。

台彩統計3月2日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出17組，總中獎注數為18注，其中16組為單注中獎，1組為2注均分；本期小紅包開出28組，總中獎注數為32注，其中24組為單注中獎，4組為2注均分。

活動截至本期為止累積開出大紅包組數為443組，剩餘37組，累積開出小紅包組數為711組，剩餘89組，次期(3月3日)將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

