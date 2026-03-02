明整天濕冷！賞花燈需打傘多穿衣 觀賞血月機率5字這樣說

今晚東北季風或大陸冷氣團南下，天氣轉為不穩定，中央氣象署預報員林定宜表示，明天全台有雨、降溫，尤其西半部有較大雨機率，而明天2026台灣燈會點燈開幕，外出賞燈民眾需攜帶雨具，而明傍晚全台將上演的月全食天文現象，因全台雲量偏多，觀賞機率「可遇不可求」。

林定宜說，今晚鋒面通過，晚間東北季風或大陸冷氣團南下，天氣轉為不穩定，北部、東北部、東半部有局部短暫降雨，東南部、中南部山區有零星降雨。

明（3日）冷空氣伴隨華南雲雨區東移，整天濕冷，各地都有短暫陣雨，尤其西半部有較大雨勢；周三（4日）冷空氣持續影響，各地仍有短暫陣雨；周四（5日）冷空氣減弱，但華南雲雨區東移持續影響，水氣仍多；

周五（6日）東北季風再增強，北部、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，中南部有零星降雨，其他地區為多雲的天氣；周六至下周一（7至9日）持續受到東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島、北部山區有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

溫度部分，林定宜指出，明天全台有雨，中部以北、東北部氣溫降福明顯，低溫下探15、16度，南部、花東低溫降至17至19度；周三溫度與周二類似。

周四冷空氣減弱、氣溫回升；周五東北季風增強，北台灣率先轉涼，其他地區早晚也冷；周六至下周一受到東北季風影響，北台灣感受較涼。

林定宜表示，明天起至周四3500公尺以上高山有降雪機率；另外，明天傍晚全台將上演月全食天文現象，林定宜說，初虧預計在傍晚5時50分，最精華時段為晚間7時04分，明天全台雲量偏多，但仍有降雨空檔，觀賞到的機會是可遇不可求。