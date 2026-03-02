憲法法庭今召開兒少性侵追訴權不公開說明會 婦團盼取消追訴期

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
憲法法庭今召開兒少性侵追訴權不公開說明會。圖為憲法法庭外觀。記者曾原信／攝影
憲法法庭今召開兒少性侵追訴權不公開說明會。圖為憲法法庭外觀。記者曾原信／攝影

憲法法庭今就「兒少性侵案追訴權時效案」召開不公開說明會，8名大法官皆有參與。勵馨基金會表示，憲法法庭已針對兒少性侵害案件追訴期間的計算方式，啟動不公開說明程序，將議題提升至憲法層次審視，強調取消追訴期，才是對兒少性侵害零容忍的真正回應。

勵馨基金會表示，對許多性侵害倖存者而言，傷害從發生的那一天起開始，性創傷剝奪的不只是身體界限，也包含控制感、自主權與對環境的基本信任。童年遭受侵害時往往難以辨識那是侵害，不知道如何求助；即使嘗試說出口，也可能面臨質疑、忽視，甚至被要求不要再提。

勵馨基金會指出，目前許多歐洲國家早已針對未成年人性暴力案件取消追訴期限制，包括瑞士、荷蘭與丹麥，而比利時更進一步，針對所有性暴力案件，不分被害人年齡，全面取消追訴期，如今台灣也已經意識到，兒少性侵害案件因其創傷特性與揭露困難，確實有延長追訴期的必要。

基於兒少性侵害案件的特殊性，若國家能進一步檢討並朝取消追訴期的方向思考，讓被害人在準備好面對司法時仍保有提告權利，不僅更能保障其司法權益，也將展現社會對兒少性暴力零容忍的明確立場與宣示意義，「追訴期起算點的改變只是起點，取消追訴期才是對兒少性侵害零容忍的真正回應。」

勵馨基金會指出，對於過去因時效或制度盲點未能追訴或偵辦的性犯罪，重啟追訴既是對歷史不義的補救，也是國家重申法治與人權承諾的重要步驟，建議應設置特別程序或補救機制，由國家主動延長或重啟偵查、評估證據、追究加害者責任，這並非溯及既往的懲罰，是國家要回應歷史性疏失、重新承擔責任的重要步驟，避免將追訴負擔轉嫁給倖存者。

比利時 憲法法庭 被害人

