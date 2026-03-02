台灣燈會3月3日嘉義登場 主燈「光沐－世界的阿里山」正式亮相

第37屆台灣燈會睽違8年重返嘉義，將於今年3月3日至3月15日。交通部觀光署指出，本次燈會坐落於嘉義縣政府前廣場，規劃有「主展區」及「縣府展區」兩大區域，共計展出1座主燈、2大副燈及22個主題燈區，集結超過600件燈藝作品。其中主燈的燈光秀每日有八場。

觀光署表示，2日晚間7時，主燈贈燈儀式及彩排於主展區盛大舉行。在交通部次長林國顯的見證下，中華電信公司（2412）董事長簡志誠將主燈正式致贈予嘉義縣縣長翁章梁。此一儀式不僅象徵民營企業對觀光發展的具體支持，更代表文化的延續與對地方發展的承諾。現場出席貴賓包括台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、交通部觀光署署長陳玉秀、台灣觀光協會會長簡余晏等，共同迎接這場年度盛事。

林國顯於致詞時表示，台灣燈會被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」的大型國際節慶，是國家重要的觀光品牌，也是臺灣文化創意的象徵。今年燈會以「光躍台灣・點亮嘉義」為主題，深度融合嘉義的山林、農漁、科技與人文元素。為了因應燈會人潮，交通部已與嘉義縣政府緊密合作，完善公共運輸接駁系統與人流動線，確保民眾能安心、便利地共享這場光影盛會。

眾人矚目的主燈「光沐-世界的阿里山」高度達21公尺，將於3日元宵節晚間7時，由賴清德總統主持正式開燈儀式。主燈設計融合了神木意象、在地自然素材與互動科技，其外部結構創新採用「循環木料」拼貼而成，部分材質使用嘉義丹娜絲颱風造成的風倒木，充分展現永續再生的環保精神。主燈以「光」為媒介，串連山海與宇宙意象，象徵臺灣立足現在、照亮未來並面向世界的決心。

觀光署表示，主燈每日都會有燈光表演，預計從18時開始，每半小時一場，每場約3分鐘時間，最後一場演出21時30分，共八場，而整個燈會展出時間到10點。

本次燈會除了壯觀的燈藝創作，更結合藝術展演與無人機科技，打造沉浸式的視覺體驗。展出期間將邀請國內外頂尖表演團體，帶來逾百場的精彩演出。交通部觀光署誠摯邀請全國民眾與海外遊客，在3月3日至3月15日期間，攜家帶眷親臨嘉義縣，在璀璨光影中感受文化溫度，見證臺灣的美好。同時提醒民眾，3月期間氣候多變，早晚溫差較大，請出發前留意中央氣象署最新資訊與活動公告，適時增減衣物並攜帶雨具，以確保旅程舒適與安全。

此外，這次台灣燈會更有「台灣燈會TECH WORLD館」自3月2日至3月15日，每日上午10時至晚間10時開放參觀。經濟部指出，目前線上預約名額已全數額滿，每日現場開放約5,000位排隊入場名額，請民眾配合現場工作人員引導與分流安排，共同維護良好參觀品質。

除此之外，嘉義縣政府也推出「超級瑪利歐・星燦嘉年華」展區，燈會啟動後瑪利歐展區在6、7、8日及13、14、15日這6天舉辦角色見面會，瑪利歐、路易吉、耀西、碧姬公主等遊戲角色，將與大家見面合影，以超級瑪利歐角色與經典元素為主題，一進場是「無敵星迎賓之路」，直接走向10公尺高的瑪利歐主燈，四周則設置耀西、碧姬公主及超級瑪利歐銀河主題拍照點，風格活潑繽紛。

「超級瑪利歐・星燦嘉年華」。記者余弦妙／攝影

「台灣燈會TECH WORLD館」。記者余弦妙／攝影