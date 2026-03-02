初戀愛上浦契尼歌劇 女高音席雅拉愛「咪咪」

唱進維也納歌劇院與大都會歌劇院，美國女高音娜汀．席雅拉即將首度訪台，她說10歲聽到浦契尼的音樂就戀愛了，也規劃再過幾年，一定要唱到歌劇「波希米亞人」咪咪這個角色。

笑容可掬，個性就像陽光般率真溫暖，娜汀‧席雅拉（ Nadine Sierra）今天接受媒體線上聯訪時表示，她10歲時聽到義大利歌劇大師浦契尼（GiacomoPuccini）的歌劇，自此愛上浦契尼，「他是我的初戀。」席雅拉表示「咪咪」是她夢寐以求的角色，「但我的聲音還得再等幾年。」

席雅拉出生於佛羅里達州，她的父系家庭來自波多黎各與義大利，母親則是葡萄牙人，27歲就登上紐約大都會歌劇院首演，緊接登上巴黎歌劇院、米蘭史卡拉歌劇院首演；去年登上維也納國家歌劇院演出「羅密歐與茱麗葉」，在在顯示了她在國際歌劇舞台的重要地位。

席雅拉一直採取穩紮穩打的方式來拓展自己的曲目，「我在曲目選擇上非常保守，像義大利女高音米雷拉‧佛雷妮（Mirella Freni）在整個職業生涯中反覆演唱相同的角色，保有嗓音的持久性。」席雅拉表示，當她無法承受時，她會放棄某些角色，讓一切都順其自然，不忘記當初愛上歌唱的初心。

席雅拉表示，現在的女高音比起上一個世代的女性演唱家幸運許多，「現在的職場環境比以前友善許多，以前的女高音要把自己武裝成女神，但現在職場上可以擁有更多友誼，我也可以做自己。」

但席雅拉也說，網路社群發達往往讓一切評論變得鋒利又直接，今天的演出沒隔多久就傳遍全世界，「很容易把演出神魔化，大眾對聲樂家的要求又非常高，但我們不是超人，更多的曝光帶來更多的壓力，這絕對是挑戰。」

力晶世紀美聲系列「首席女高音席雅拉與NSO」音樂會將於3月9日在台北國家音樂廳，由吳曜宇指揮NSO國家交響樂團演出，曲目包括歌劇「羅密歐與茱麗葉」、「燕子」、「茶花女」詠嘆調組曲、「唐・帕斯夸萊」、「夢遊女」以及壓軸的「諾瑪」等。