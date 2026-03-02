快訊

2億威力彩頭獎一注獨得 幸運兒獎落「這縣市」

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

明整天濕冷！賞花燈需打傘多穿衣 觀賞血月機率5字這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

初戀愛上浦契尼歌劇 女高音席雅拉愛「咪咪」

中央社／ 台北2日電
美國女高音席耶拉（Nadine Sierra，另譯：席雅拉）（圖）即將首度訪台演出，9日將在台北國家音樂廳攜手NSO國家交響樂團，為樂迷送上歌劇美聲。（新象藝術提供）中央社
美國女高音席耶拉（Nadine Sierra，另譯：席雅拉）（圖）即將首度訪台演出，9日將在台北國家音樂廳攜手NSO國家交響樂團，為樂迷送上歌劇美聲。（新象藝術提供）中央社

唱進維也納歌劇院與大都會歌劇院，美國女高音娜汀．席雅拉即將首度訪台，她說10歲聽到浦契尼的音樂就戀愛了，也規劃再過幾年，一定要唱到歌劇「波希米亞人」咪咪這個角色。

笑容可掬，個性就像陽光般率真溫暖，娜汀‧席雅拉（ Nadine Sierra）今天接受媒體線上聯訪時表示，她10歲時聽到義大利歌劇大師浦契尼（GiacomoPuccini）的歌劇，自此愛上浦契尼，「他是我的初戀。」席雅拉表示「咪咪」是她夢寐以求的角色，「但我的聲音還得再等幾年。」

席雅拉出生於佛羅里達州，她的父系家庭來自波多黎各與義大利，母親則是葡萄牙人，27歲就登上紐約大都會歌劇院首演，緊接登上巴黎歌劇院、米蘭史卡拉歌劇院首演；去年登上維也納國家歌劇院演出「羅密歐與茱麗葉」，在在顯示了她在國際歌劇舞台的重要地位。

席雅拉一直採取穩紮穩打的方式來拓展自己的曲目，「我在曲目選擇上非常保守，像義大利女高音米雷拉‧佛雷妮（Mirella Freni）在整個職業生涯中反覆演唱相同的角色，保有嗓音的持久性。」席雅拉表示，當她無法承受時，她會放棄某些角色，讓一切都順其自然，不忘記當初愛上歌唱的初心。

席雅拉表示，現在的女高音比起上一個世代的女性演唱家幸運許多，「現在的職場環境比以前友善許多，以前的女高音要把自己武裝成女神，但現在職場上可以擁有更多友誼，我也可以做自己。」

但席雅拉也說，網路社群發達往往讓一切評論變得鋒利又直接，今天的演出沒隔多久就傳遍全世界，「很容易把演出神魔化，大眾對聲樂家的要求又非常高，但我們不是超人，更多的曝光帶來更多的壓力，這絕對是挑戰。」

力晶世紀美聲系列「首席女高音席雅拉與NSO」音樂會將於3月9日在台北國家音樂廳，由吳曜宇指揮NSO國家交響樂團演出，曲目包括歌劇「羅密歐與茱麗葉」、「燕子」、「茶花女」詠嘆調組曲、「唐・帕斯夸萊」、「夢遊女」以及壓軸的「諾瑪」等。

義大利

延伸閱讀

【3月文學相對論】廖瞇×陳昌遠／如果文學可以標價……

陶藝大師李茂宗 藝術人生結緣世報

坐輪椅站上街頭舞台 「玻璃娃娃」小雪甜嗓打動人心

67歲莎朗史東凍齡 完全變一個人

相關新聞

2億威力彩頭獎一注獨得 幸運兒獎落「這縣市」

再見威力彩幸運兒！台彩表示，3月2日開獎的威力彩頭獎獎金2億元開出，一注得獨，頭獎彩券行是...

明整天濕冷！賞花燈需打傘多穿衣 觀賞血月機率5字這樣說

今晚東北季風或大陸冷氣團南下，天氣轉為不穩定，中央氣象署預報員林定宜表示，明天全台有雨、降溫，尤其西半部有較大雨機率，而明天2026台灣燈會點燈開幕，外出賞燈民眾需攜帶雨具，而明傍晚全台將上演的月全食天文現象，因全台雲量偏多，觀賞機率...

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

海漂垃圾科學可追來源 學者：跨境垃圾仍須兩岸協調

金門、馬祖近年海漂垃圾問題再度受到關注。專家指出，金馬海漂垃圾並非新議題，「已經2、30年了」，其中約8成來自中國大陸沿海，早期在兩岸關係較佳時，曾透過協調機制將部分垃圾運回對岸處理，如今因互動中斷，合作模式難以延續。

衛福部前次長王必勝得流感「被唸了」 莊人祥：今年起乖乖打流感疫苗

近期天氣不穩定，流感疫情仍持續活躍。衛福部前次長王必勝於臉書表示，這幾天中了流感，症狀不輕而且持久，這些痛苦必須自己承擔，因為去年到現在都忘了打流感疫苗。遇到一鈞（衛福部疾管署長羅一鈞）、祥祥（衛福部次長莊人祥）可能要被唸了。

美伊戰爭影響郵政作業 17國國際郵件顯著延誤

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。中華郵政表示，受到美伊戰爭影響，寄往阿拉伯聯合大公國等17國家的國際郵件有顯著延誤影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。