蔡依林「布拉格廣場」正紅 振興醫院：布拉格這項心臟血管研究很重要

知名歌手蔡依林的歌曲「布拉格廣場」紅遍亞洲，事實上，捷克首都布拉格為全球心臟病治療帶來重要貢獻。振興醫院臉書指出，蔡依林一曲「布拉格廣場」讓捷克這個浪漫的城市家喻戶曉 。但民眾可能不知道，除了美麗的古堡與廣場，布拉格更是國際醫學研究的重鎮 。

來自捷克布拉格、名為PRAGUE-18的臨床研究，評估抗血小板藥物Ticagrelor與Prasugrel的床使用成果，這項研究將接受緊急心導管手術的1230位患者，們隨機分成兩組進行觀察。經過嚴謹數據分析，研究發現，兩款藥物效果相當，在術後關鍵7天與30天內，無論是預防死亡、再次梗塞、中風或支架血栓，表現幾乎相同。

振興醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍說，成分為Ticagrelor與Prasugrel的抗血栓藥物效果佳，但出血風險也較高，醫師會依病人血管阻塞程度、支架長度與位置、是否糖尿病或曾再度血栓等因素，選擇合適藥物與療程長度。

整體而言，心肌梗塞治療需個別化評估，用藥與療程應與心臟專科醫師討論，配合生活習慣改善與風險因子控制，才能有效降低再發風險。

黃建龍說，近年來，心肌梗塞發生率在國內外都有上升趨勢，心肌梗塞依病情嚴重程度，需採用繞道手術或置放心臟血管支架等，若放置支架，由於支架屬於外來物，術後約需半年至一年，血管內膜才能完整覆蓋，期間避免血小板等血球附著後，導致血栓，通常需合併使用兩種抗血栓藥物，目前常見抗血栓治療為阿斯匹靈搭配保栓通。

心肌梗塞與高血壓、高血糖、高血脂等「三高」，及膽固醇控制不佳、吸菸、家族遺傳等有密切關係。在天氣不穩定、溫差大時，血管收縮明顯，容易引發心肌梗塞。

黃建龍說，預防心肌梗塞首重控制低密度膽固醇（LDL），標準為50mg/dL以下，同時三高須達標管理。天冷時，應注意保暖與避免清晨寒冷時劇烈運動。特別提醒年輕族群，20、30歲發生心肌梗塞，多與吸菸相關，尼古丁會破壞血管內皮，誘發急性血栓；電子煙同樣含尼古丁，也不要使用。

