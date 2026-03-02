快訊

晚上不該服用的3種保健食品 營養師：吃錯恐影響睡眠

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡依林「布拉格廣場」正紅 振興醫院：布拉格這項心臟血管研究很重要

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
振興醫院提醒，曾接受心臟支架手術的病人，務必遵照醫囑長期服用抗血小板藥物，避免血管再狹窄或血栓形成；示意圖。圖／123RF
振興醫院提醒，曾接受心臟支架手術的病人，務必遵照醫囑長期服用抗血小板藥物，避免血管再狹窄或血栓形成；示意圖。圖／123RF

知名歌手蔡依林的歌曲「布拉格廣場」紅遍亞洲，事實上，捷克首都布拉格為全球心臟病治療帶來重要貢獻。振興醫院臉書指出，蔡依林一曲「布拉格廣場」讓捷克這個浪漫的城市家喻戶曉 。但民眾可能不知道，除了美麗的古堡與廣場，布拉格更是國際醫學研究的重鎮 。

來自捷克布拉格、名為PRAGUE-18的臨床研究，評估抗血小板藥物Ticagrelor與Prasugrel的床使用成果，這項研究將接受緊急心導管手術的1230位患者，們隨機分成兩組進行觀察。經過嚴謹數據分析，研究發現，兩款藥物效果相當，在術後關鍵7天與30天內，無論是預防死亡、再次梗塞、中風或支架血栓，表現幾乎相同。

振興醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍說，成分為Ticagrelor與Prasugrel的抗血栓藥物效果佳，但出血風險也較高，醫師會依病人血管阻塞程度、支架長度與位置、是否糖尿病或曾再度血栓等因素，選擇合適藥物與療程長度。

整體而言，心肌梗塞治療需個別化評估，用藥與療程應與心臟專科醫師討論，配合生活習慣改善與風險因子控制，才能有效降低再發風險。

黃建龍說，近年來，心肌梗塞發生率在國內外都有上升趨勢，心肌梗塞依病情嚴重程度，需採用繞道手術或置放心臟血管支架等，若放置支架，由於支架屬於外來物，術後約需半年至一年，血管內膜才能完整覆蓋，期間避免血小板等血球附著後，導致血栓，通常需合併使用兩種抗血栓藥物，目前常見抗血栓治療為阿斯匹靈搭配保栓通。

心肌梗塞與高血壓、高血糖、高血脂等「三高」，及膽固醇控制不佳、吸菸、家族遺傳等有密切關係。在天氣不穩定、溫差大時，血管收縮明顯，容易引發心肌梗塞。

黃建龍說，預防心肌梗塞首重控制低密度膽固醇（LDL），標準為50mg/dL以下，同時三高須達標管理。天冷時，應注意保暖與避免清晨寒冷時劇烈運動。特別提醒年輕族群，20、30歲發生心肌梗塞，多與吸菸相關，尼古丁會破壞血管內皮，誘發急性血栓；電子煙同樣含尼古丁，也不要使用。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

蔡依林 心肌梗塞 血栓

延伸閱讀

春節後醫院急診湧現病人潮 醫：民眾關注7項步驟...避免再度就醫

健康主題館／深層靜脈栓塞 最嚴重會致命

蔡依林「布拉格廣場」挑戰新版RAP

相關新聞

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

得了這病她每天跑廁所20次...拉到馬桶內都是鮮血 體重僅30多公斤

近年來，發炎性腸道疾病（IBD）備受關注，詳細致病原因目前不明，頻繁腹瀉、急便感常導致患者不敢出門，嚴重影響生活品質。30出頭的邱凡華，目前擔任台灣腸保健康協會副秘書長，回想2012年發病時，反覆拉肚子且時好時壞，後來形成慢性膿瘍破裂而進行肛門廔管開刀，5年後才確診為發炎性腸道疾病。

衛福部前次長王必勝得流感「被唸了」 莊人祥：今年起乖乖打流感疫苗

近期天氣不穩定，流感疫情仍持續活躍。衛福部前次長王必勝於臉書表示，這幾天中了流感，症狀不輕而且持久，這些痛苦必須自己承擔，因為去年到現在都忘了打流感疫苗。遇到一鈞（衛福部疾管署長羅一鈞）、祥祥（衛福部次長莊人祥）可能要被唸了。

美伊戰爭影響郵政作業 17國國際郵件顯著延誤

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。中華郵政表示，受到美伊戰爭影響，寄往阿拉伯聯合大公國等17國家的國際郵件有顯著延誤影響。

中油三接爭議再起！二期擬新增6座儲槽 地方反彈轟「欺騙感情」

中油第三座液化天然氣接收站二期擴建爭議不斷，去年才爆疑採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元，中油昨到觀音開地方說明會，計畫在觀塘工業區增設6座各18萬公頃的天然氣儲槽，引發居民強烈反彈，不滿中油興建一期工程時才稱有限量且降低開發規模，如今又要擴建二期甚至規模大增，要求中油停止擴建。

2026台灣燈會鐵路疏運一次看 台鐵熱門日加開7班、高鐵加開81班車

2026台灣燈會於3月3日至3月15日在嘉義縣太保市舉辦，配合燈會活動期間，台鐵嘉義車站除原本南下每小時5至7班車，北上每小時4至6班車，另於熱門日規畫加開南下3班、北上4班進行疏運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。