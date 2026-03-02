快訊

晚上不該服用的3種保健食品 營養師：吃錯恐影響睡眠

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

「給自己一盞燈讓世界亮起來」 佛光山獻燈祈福法會台北小巨蛋登場

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
國際佛光會定於3月7、8日連續兩天下午，在台北小巨蛋擴大舉辦兩場「禪淨共修獻燈祈福法會」，號召全球大眾共同參與，以「給自己一盞燈，讓世界亮起來！」為主題的全球點燈行動。圖／國際佛光會中華總會提供
國際佛光會定於3月7、8日連續兩天下午，在台北小巨蛋擴大舉辦兩場「禪淨共修獻燈祈福法會」，號召全球大眾共同參與，以「給自己一盞燈，讓世界亮起來！」為主題的全球點燈行動。圖／國際佛光會中華總會提供

為了祈願社會祥和與世界和平，國際佛光會定於3月7、8日連續兩天下午，在台北小巨蛋擴大舉辦兩場「禪淨共修獻燈祈福法會」，號召全球大眾共同參與，以「給自己一盞燈，讓世界亮起來！」為主題的全球點燈行動。

國際佛光會表示，今年適逢佛光山開山60周年，也是開山祖師星雲大師百歲誕辰，為感念大師一生推動人間佛教、慶祝奉獻社會的精神，將結合佛光山「傳燈六十，百年仰望」年度主題重返台北小巨蛋，由佛光山寺住持心保和尚親率上百位法師主禮，帶領近三萬名來自全台及海外現場信眾在梵唄與念佛聲中洗滌心靈，同時透過電視和網路直播擴大參與，期能號召全球關注，不分地域或種族、宗教，同時點一盞燈，在丙午馬年的新年氛圍中，共同為2026年世界的和諧和平匯聚最大的願力。

國際佛光會表示，過去33年來，禪淨共修法會一向是秉持星雲大師「解在一切佛法，行在禪淨共修」的教誨，透過集體修持收攝散亂身心，在變動的年代中，期望藉由大眾一致的清淨願心，為社會注入溫暖與安定的力量。

為了讓這份正能量觸及全球，主辦單位自去年起即結合法會發起「給自己一盞燈，讓世界亮起來！」全球點燈行動，引起來極大的迴響，今年將延續並擴大行動，呼籲大眾在3月7日13:30及3月8日14:00法會期間，不論身處何地，都可以點亮一盞燈，也可以透過專屬網站點一盞心燈，讓祈福的力量超越距離，照亮寰宇，雲端點燈網址：https://blialightoffering.azurewebsites.net/lightoffering.aspx

佛光山 網路直播 台北

延伸閱讀

佛光山新年小巨蛋萬人法會 紀念星雲大師百歲誕辰 首度在小巨蛋辦皈依

影／新北平溪3盞20呎大型福馬主燈飛上天 天燈節光雕秀炫目

AIT首參展台北燈節 蔣萬安與谷立言同台點燈：台美深厚友誼表現

相關新聞

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

得了這病她每天跑廁所20次...拉到馬桶內都是鮮血 體重僅30多公斤

近年來，發炎性腸道疾病（IBD）備受關注，詳細致病原因目前不明，頻繁腹瀉、急便感常導致患者不敢出門，嚴重影響生活品質。30出頭的邱凡華，目前擔任台灣腸保健康協會副秘書長，回想2012年發病時，反覆拉肚子且時好時壞，後來形成慢性膿瘍破裂而進行肛門廔管開刀，5年後才確診為發炎性腸道疾病。

衛福部前次長王必勝得流感「被唸了」 莊人祥：今年起乖乖打流感疫苗

近期天氣不穩定，流感疫情仍持續活躍。衛福部前次長王必勝於臉書表示，這幾天中了流感，症狀不輕而且持久，這些痛苦必須自己承擔，因為去年到現在都忘了打流感疫苗。遇到一鈞（衛福部疾管署長羅一鈞）、祥祥（衛福部次長莊人祥）可能要被唸了。

美伊戰爭影響郵政作業 17國國際郵件顯著延誤

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。中華郵政表示，受到美伊戰爭影響，寄往阿拉伯聯合大公國等17國家的國際郵件有顯著延誤影響。

中油三接爭議再起！二期擬新增6座儲槽 地方反彈轟「欺騙感情」

中油第三座液化天然氣接收站二期擴建爭議不斷，去年才爆疑採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元，中油昨到觀音開地方說明會，計畫在觀塘工業區增設6座各18萬公頃的天然氣儲槽，引發居民強烈反彈，不滿中油興建一期工程時才稱有限量且降低開發規模，如今又要擴建二期甚至規模大增，要求中油停止擴建。

2026台灣燈會鐵路疏運一次看 台鐵熱門日加開7班、高鐵加開81班車

2026台灣燈會於3月3日至3月15日在嘉義縣太保市舉辦，配合燈會活動期間，台鐵嘉義車站除原本南下每小時5至7班車，北上每小時4至6班車，另於熱門日規畫加開南下3班、北上4班進行疏運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。