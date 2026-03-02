聽新聞
「給自己一盞燈讓世界亮起來」 佛光山獻燈祈福法會台北小巨蛋登場
為了祈願社會祥和與世界和平，國際佛光會定於3月7、8日連續兩天下午，在台北小巨蛋擴大舉辦兩場「禪淨共修獻燈祈福法會」，號召全球大眾共同參與，以「給自己一盞燈，讓世界亮起來！」為主題的全球點燈行動。
國際佛光會表示，今年適逢佛光山開山60周年，也是開山祖師星雲大師百歲誕辰，為感念大師一生推動人間佛教、慶祝奉獻社會的精神，將結合佛光山「傳燈六十，百年仰望」年度主題重返台北小巨蛋，由佛光山寺住持心保和尚親率上百位法師主禮，帶領近三萬名來自全台及海外現場信眾在梵唄與念佛聲中洗滌心靈，同時透過電視和網路直播擴大參與，期能號召全球關注，不分地域或種族、宗教，同時點一盞燈，在丙午馬年的新年氛圍中，共同為2026年世界的和諧和平匯聚最大的願力。
國際佛光會表示，過去33年來，禪淨共修法會一向是秉持星雲大師「解在一切佛法，行在禪淨共修」的教誨，透過集體修持收攝散亂身心，在變動的年代中，期望藉由大眾一致的清淨願心，為社會注入溫暖與安定的力量。
為了讓這份正能量觸及全球，主辦單位自去年起即結合法會發起「給自己一盞燈，讓世界亮起來！」全球點燈行動，引起來極大的迴響，今年將延續並擴大行動，呼籲大眾在3月7日13:30及3月8日14:00法會期間，不論身處何地，都可以點亮一盞燈，也可以透過專屬網站點一盞心燈，讓祈福的力量超越距離，照亮寰宇，雲端點燈網址：https://blialightoffering.azurewebsites.net/lightoffering.aspx。
