快訊

晚上不該服用的3種保健食品 營養師：吃錯恐影響睡眠

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

中油三接爭議再起！二期擬新增6座儲槽 地方反彈轟「欺騙感情」

聯合報／ 記者周嘉茹張裕珍／桃園報導
中油昨到觀音開地方說明會，計畫在觀塘工業區增設6座各18萬公傾的天然氣儲槽，引發居民強烈反彈。圖／翻攝自「珍愛桃園藻礁」粉專
中油昨到觀音開地方說明會，計畫在觀塘工業區增設6座各18萬公傾的天然氣儲槽，引發居民強烈反彈。圖／翻攝自「珍愛桃園藻礁」粉專

中油第三座液化天然氣接收站二期擴建爭議不斷，去年才爆疑採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元，中油昨到觀音開地方說明會，計畫在觀塘工業區增設6座各18萬公頃的天然氣儲槽，引發居民強烈反彈，不滿中油興建一期工程時才稱有限量且降低開發規模，如今又要擴建二期甚至規模大增，要求中油停止擴建。

大潭里里長劉明珠指出，當年中油強調為了降低三接工程對藻礁生態的破壞，允諾一期工程縮減至設置2座儲槽，由於舉辦藻礁公投時工程已在進行，居民基於支持國家能源建設，因此在4年前的公投中投下同意票。

然而，中油如今突然更改規畫，聲稱要在二期增蓋6座儲槽，等同總數將達8座，和當初給地方的規畫完全不同，引發居民強烈反彈。劉明珠氣憤表示，大潭里目前已承擔三接、桃園科技園區、環保科技園區及大潭電廠等多項重大建設，痛批「所有大家不要的都丟來這裡」。

市議員吳進昌指出，中油提出的「觀塘廠第二期投資計畫」 擴建方案，預計在觀塘工業區原有基地及白玉海岸後線保安林增設6座大型液化天然氣儲槽及相關氣化設施，面積高達約33.65公頃，並且已進入地方說明與環評程序。

吳進昌認為，中油表面稱擴建是為了提升國家天然氣供應能力，但居民最關切的是風險問題，擔心儲槽可能發生洩漏、爆炸等意外，還有擴建對白玉海岸、藻礁、海洋生態與居民生活環境的衝擊，這些與中油聲稱「安全無虞」與實際可能的風險有落差。

吳進昌也提到，中油先前未提供過地方任何二期擴建的詳細資訊，如今才知道原本一期為2座各16萬公秉的氣槽，二期竟然要蓋6座各18萬公秉的氣槽，是一期的好幾倍，公安風險相當高。呼籲中油必須完整公開環評資料與安全評估報告，應由第三方單位進行，也要召開更全面且公開的地方說明會。

中油天然氣事業部執行長李熙文解釋，中油對儲槽安全極為重視，基於國家能源安全評估，觀塘三接有擴建的必要，強調將進行與核能電廠同等級的「量化風險評估」，並配備24小時即時洩漏偵測與安全閥保護。

他強調，儲槽在達使用年限前會啟動安全性檢測及剩餘壽命評估，接收站正常操作不會對環境造成負面負擔，針對地方意見，會審慎回應並詳達在環境影響說明書中。

圖為中油三接液態天然氣儲槽。圖／聯合報系資料照片
圖為中油三接液態天然氣儲槽。圖／聯合報系資料照片

中油

延伸閱讀

半導體、AI 太吃電！台電估未來五年新增逾 5GW 用電 挑戰前所未見

3月審電價 曾文生：氣價影響成本、持續觀察美伊情勢

美伊戰事持續台灣將斷氣斷油？經濟部這麼說

中東戰火衝擊油價！卓揆緊盯情勢聽取報告綠委盼確保民生供應

相關新聞

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

得了這病她每天跑廁所20次...拉到馬桶內都是鮮血 體重僅30多公斤

近年來，發炎性腸道疾病（IBD）備受關注，詳細致病原因目前不明，頻繁腹瀉、急便感常導致患者不敢出門，嚴重影響生活品質。30出頭的邱凡華，目前擔任台灣腸保健康協會副秘書長，回想2012年發病時，反覆拉肚子且時好時壞，後來形成慢性膿瘍破裂而進行肛門廔管開刀，5年後才確診為發炎性腸道疾病。

衛福部前次長王必勝得流感「被唸了」 莊人祥：今年起乖乖打流感疫苗

近期天氣不穩定，流感疫情仍持續活躍。衛福部前次長王必勝於臉書表示，這幾天中了流感，症狀不輕而且持久，這些痛苦必須自己承擔，因為去年到現在都忘了打流感疫苗。遇到一鈞（衛福部疾管署長羅一鈞）、祥祥（衛福部次長莊人祥）可能要被唸了。

美伊戰爭影響郵政作業 17國國際郵件顯著延誤

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。中華郵政表示，受到美伊戰爭影響，寄往阿拉伯聯合大公國等17國家的國際郵件有顯著延誤影響。

中油三接爭議再起！二期擬新增6座儲槽 地方反彈轟「欺騙感情」

中油第三座液化天然氣接收站二期擴建爭議不斷，去年才爆疑採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元，中油昨到觀音開地方說明會，計畫在觀塘工業區增設6座各18萬公頃的天然氣儲槽，引發居民強烈反彈，不滿中油興建一期工程時才稱有限量且降低開發規模，如今又要擴建二期甚至規模大增，要求中油停止擴建。

2026台灣燈會鐵路疏運一次看 台鐵熱門日加開7班、高鐵加開81班車

2026台灣燈會於3月3日至3月15日在嘉義縣太保市舉辦，配合燈會活動期間，台鐵嘉義車站除原本南下每小時5至7班車，北上每小時4至6班車，另於熱門日規畫加開南下3班、北上4班進行疏運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。