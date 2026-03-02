中油三接爭議再起！二期擬新增6座儲槽 地方反彈轟「欺騙感情」

中油第三座液化天然氣接收站二期擴建爭議不斷，去年才爆疑採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元，中油昨到觀音開地方說明會，計畫在觀塘工業區增設6座各18萬公頃的天然氣儲槽，引發居民強烈反彈，不滿中油興建一期工程時才稱有限量且降低開發規模，如今又要擴建二期甚至規模大增，要求中油停止擴建。

大潭里里長劉明珠指出，當年中油強調為了降低三接工程對藻礁生態的破壞，允諾一期工程縮減至設置2座儲槽，由於舉辦藻礁公投時工程已在進行，居民基於支持國家能源建設，因此在4年前的公投中投下同意票。

然而，中油如今突然更改規畫，聲稱要在二期增蓋6座儲槽，等同總數將達8座，和當初給地方的規畫完全不同，引發居民強烈反彈。劉明珠氣憤表示，大潭里目前已承擔三接、桃園科技園區、環保科技園區及大潭電廠等多項重大建設，痛批「所有大家不要的都丟來這裡」。

市議員吳進昌指出，中油提出的「觀塘廠第二期投資計畫」 擴建方案，預計在觀塘工業區原有基地及白玉海岸後線保安林增設6座大型液化天然氣儲槽及相關氣化設施，面積高達約33.65公頃，並且已進入地方說明與環評程序。

吳進昌認為，中油表面稱擴建是為了提升國家天然氣供應能力，但居民最關切的是風險問題，擔心儲槽可能發生洩漏、爆炸等意外，還有擴建對白玉海岸、藻礁、海洋生態與居民生活環境的衝擊，這些與中油聲稱「安全無虞」與實際可能的風險有落差。

吳進昌也提到，中油先前未提供過地方任何二期擴建的詳細資訊，如今才知道原本一期為2座各16萬公秉的氣槽，二期竟然要蓋6座各18萬公秉的氣槽，是一期的好幾倍，公安風險相當高。呼籲中油必須完整公開環評資料與安全評估報告，應由第三方單位進行，也要召開更全面且公開的地方說明會。

中油天然氣事業部執行長李熙文解釋，中油對儲槽安全極為重視，基於國家能源安全評估，觀塘三接有擴建的必要，強調將進行與核能電廠同等級的「量化風險評估」，並配備24小時即時洩漏偵測與安全閥保護。

他強調，儲槽在達使用年限前會啟動安全性檢測及剩餘壽命評估，接收站正常操作不會對環境造成負面負擔，針對地方意見，會審慎回應並詳達在環境影響說明書中。