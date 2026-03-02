快訊

晚上不該服用的3種保健食品 營養師：吃錯恐影響睡眠

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

佛光山新年小巨蛋萬人法會！紀念星雲大師百歲誕辰 首度在小巨蛋辦皈依

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
由佛光山主辦的「萬人甘露灌頂三皈五戒典禮」，3月8日上午於台北小巨蛋隆重舉行，將是台灣佛教界近年舉辦的最大型灌頂皈依法會。圖／佛光山提供
由佛光山主辦的「萬人甘露灌頂三皈五戒典禮」，3月8日上午於台北小巨蛋隆重舉行，將是台灣佛教界近年舉辦的最大型灌頂皈依法會。圖／佛光山提供

由佛光山主辦的「萬人甘露灌頂三皈五戒典禮」，3月8日上午於台北小巨蛋隆重舉行，將是台灣佛教界近年舉辦的最大型灌頂皈依法會。佛光山表示，今年適逢佛光山開山六十周年暨星雲大師百歲誕辰的「傳燈六十，百年仰望」年度盛事，首度在小巨蛋舉辦皈依典禮，更具傳承信仰的意義。

佛光山表示，「甘露」象徵佛法的智慧與慈悲，能滌除眾生熱惱；在這變動不居的年代，人心普遍渴望平靜與祥和。法會將由佛光山住持心保和尚親自主法，在莊嚴的典禮中為萬眾灑淨加持，象徵洗淨過往的煩惱與垢染，讓參與者從心出發，獲得面對未來的勇氣與安定的力量。

佛光山表示，除了甘露灌頂的心靈洗禮，本次法會亦包含「三皈五戒」的受持，這是佛教最基礎的信仰和倫理實踐，信仰扎根的重要基石。

三皈指的是皈依「佛、法、僧」三寶，以作為心靈和修行的依靠，如同為生命找到明燈與導航，正式成為佛門弟子。五戒則分別為不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不吸毒。五戒並非束縛，而是一種「不侵犯」的精神，是保護自己不造惡、不傷害他人的安全防護網，五戒也是一種自願的道德承諾，目的在淨化身口意，將星雲大師推動的三好運動，也就是「做好事、說好話、存好心」具體落實於日常，為社會注入和平與良善的循環，以促進個人與社會的和諧。

3月8日當天，台北小巨蛋將由早晨的「甘露灌頂三皈五戒典禮」揭開序幕，接引大眾進入信仰之門；下午2時則續接「禪淨共修獻燈祈福法會」，透過實踐修行擴大願力。這項全日的心靈精進安排，不僅是對大師百歲誕辰的至誠感念，更是一次集結萬人正能量、守護台灣與世界的和平盛事。據了解，台灣佛教界走出自己所屬道場，在社會上舉辦如此大規模的佛事法會，堪稱近年之最。

佛光山表示，歡迎社會各界人士透過佛光山全台各分院、別院或官網洽詢報名。

●報名網址： https://reurl.cc/bNox13表單下載： https://www.fgs.org.tw/fgs_download/D40200/2026010002.PDF ，意者請洽佛光山全台各分院、別院諮詢報名。

由佛光山主辦的「萬人甘露灌頂三皈五戒典禮」，3月8日上午於台北小巨蛋隆重舉行，將是台灣佛教界近年舉辦的最大型灌頂皈依法會。圖／佛光山提供
由佛光山主辦的「萬人甘露灌頂三皈五戒典禮」，3月8日上午於台北小巨蛋隆重舉行，將是台灣佛教界近年舉辦的最大型灌頂皈依法會。圖／佛光山提供

小巨蛋 信仰 心靈

延伸閱讀

佛光山三好盃咖啡沖煮賽 樹德科大生「日式沖煮法」奪冠

台灣燈會 宗教燈區「好神抵嘉」亮相

台灣燈會宗教燈區好神「抵嘉」 AR技術結合傳統門神迎賓

空拍看台灣／春節南部艷陽高照 全家出遊人潮擠爆景區

相關新聞

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

得了這病她每天跑廁所20次...拉到馬桶內都是鮮血 體重僅30多公斤

近年來，發炎性腸道疾病（IBD）備受關注，詳細致病原因目前不明，頻繁腹瀉、急便感常導致患者不敢出門，嚴重影響生活品質。30出頭的邱凡華，目前擔任台灣腸保健康協會副秘書長，回想2012年發病時，反覆拉肚子且時好時壞，後來形成慢性膿瘍破裂而進行肛門廔管開刀，5年後才確診為發炎性腸道疾病。

衛福部前次長王必勝得流感「被唸了」 莊人祥：今年起乖乖打流感疫苗

近期天氣不穩定，流感疫情仍持續活躍。衛福部前次長王必勝於臉書表示，這幾天中了流感，症狀不輕而且持久，這些痛苦必須自己承擔，因為去年到現在都忘了打流感疫苗。遇到一鈞（衛福部疾管署長羅一鈞）、祥祥（衛福部次長莊人祥）可能要被唸了。

美伊戰爭影響郵政作業 17國國際郵件顯著延誤

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。中華郵政表示，受到美伊戰爭影響，寄往阿拉伯聯合大公國等17國家的國際郵件有顯著延誤影響。

中油三接爭議再起！二期擬新增6座儲槽 地方反彈轟「欺騙感情」

中油第三座液化天然氣接收站二期擴建爭議不斷，去年才爆疑採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元，中油昨到觀音開地方說明會，計畫在觀塘工業區增設6座各18萬公頃的天然氣儲槽，引發居民強烈反彈，不滿中油興建一期工程時才稱有限量且降低開發規模，如今又要擴建二期甚至規模大增，要求中油停止擴建。

2026台灣燈會鐵路疏運一次看 台鐵熱門日加開7班、高鐵加開81班車

2026台灣燈會於3月3日至3月15日在嘉義縣太保市舉辦，配合燈會活動期間，台鐵嘉義車站除原本南下每小時5至7班車，北上每小時4至6班車，另於熱門日規畫加開南下3班、北上4班進行疏運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。