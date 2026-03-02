快訊

晚上不該服用的3種保健食品 營養師：吃錯恐影響睡眠

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

眼藥水直接滴入眼恐傷角膜？ 藥師揭正解：順序錯了等於白點

聯合新聞網／ 綜合報導
點眼藥水的正確做法應是拉開下眼皮，將藥水滴入「眼瞼窩」中。聯合報系資料照
點眼藥水的正確做法應是拉開下眼皮，將藥水滴入「眼瞼窩」中。聯合報系資料照

眼睛乾澀或發炎時，許多人習慣仰起頭，將眼藥水直接滴在「眼球正中央」，以為這樣吸收最快、效果最好。不過，藥師洪正憲在臉書發文示警，這種點法其實是NG行為，不僅會讓藥水白白流失，嚴重的話甚至可能傷害眼睛。

洪正憲藥師解釋，人類的角膜極度敏感，若將眼藥水直接滴在眼球上，強烈的刺激感會瞬間引發眨眼反射，導致才剛點進去的藥水直接溢出眼眶。此外，若是使用成分刺激性較強的眼藥水，直接衝擊角膜還可能對眼睛造成二次傷害。

正確的點藥方式應該怎麼做？洪正憲指出，點藥時應先讓眼睛往上看，接著用手指輕輕將下眼皮往下拉，會形成一個小凹槽（即「眼瞼窩」或結膜囊），將眼藥水滴在這個空間才是最安全且有效的。滴完後，請輕輕閉上雙眼休息約30秒，並用手指輕壓眼頭與鼻側交界的「鼻淚管」位置，這個動作能防止藥水順著鼻淚管流入鼻腔或喉嚨產生苦味，同時延長藥水在眼內停留的時間，大幅提升吸收率。

除了姿勢要正確，日常點藥的衛生與順序也是關鍵。洪正憲提醒，點藥前務必將雙手清洗乾淨，且操作時瓶口必須懸空，千萬不可觸碰到眼睫毛或眼皮，以免細菌逆流污染整瓶藥水。

若患者需要同時使用多種眼部藥物，絕不能一口氣全點完，每種藥水之間必須「間隔至少5分鐘」。如果拿到的藥物包含不同劑型，使用順序也有嚴格規定：必須先點「一般眼藥水」，接著點「懸浮劑型眼藥水（使用前務必先搖勻）」，最後一道程序才是塗抹「眼藥膏」。

最後，洪正憲強調了幾項居家用藥鐵則：眼藥水屬於個人衛生用品，絕對不可與家人共用，以免爆發交叉感染；更重要的是，眼藥水一旦開封超過「一個月」，就算裡面還有剩，也應果斷丟棄，因為此時藥效不僅可能下降，更潛藏細菌污染的風險。若點藥後出現任何異常刺痛與不適，切勿勉強忍耐，應立刻停藥並尋求眼科醫師或藥師的專業協助。

