大提琴名家卡普松用樂音回應時代 錄專輯關切環保

知名大提琴家卡普松訪台，將以大提琴音回應時代，卡普松表示這兩天戰爭新聞頻傳，加上氣候變遷，他錄專輯聚焦環保，「音樂沒有語言，無須翻譯就可以溝通，把大家連結在一起。」

卡普松（Gautier Capuçon）今天接受媒體聯訪表示，他在阿爾卑斯山邊長大，也有機會爬過好幾次白朗峰，「我深切感受到，從小那些冰山幾百年都在那裏，那些山路我都走過，但冰山融化得太快了，快到讓我嚇到，氣候變遷不是科學家的數字，是正在形成的災害。」

卡普松有感而發表示，除了氣候變遷，這兩天世界也不平靜，戰爭頻仍，「我認為現在的我們更需要音樂，聽音樂不會讓戰爭停止，但音樂沒有膚色之分，語言之分，無須翻譯就可以溝通，不同的文化也可以用音樂表達，就是因為各種文化的不同讓世界更美麗，我們也要透過音樂團結在一起。」

卡普松將震撼轉為行動，錄製新專輯「蓋亞（Gaïa）」 邀請了18名當代作曲家為地球發聲，「每個作曲家大概寫3到5分鐘的樂曲，才能容納更多的音樂家合作，就像一個調色盤，這張專輯可以聽見作曲家們對於地球的愛與期待。」

卡普松這次訪台，將與合作超過27年、伊莉莎白金獎得主鋼琴家法蘭克．布雷利（Frank Braley）再度合作。卡普松表示，布雷利是他合作最久的夥伴之一，「我們的默契早已超越言語，我們都知道對音樂家來說那有多珍貴；獨奏會演奏起來跟觀眾很親密，演奏協奏曲就像後面有靠山，整個樂團包圍著你。」

卡普松也將與指揮里柏瑞契（Alexander Liebreich）及TSO台北市立交響樂團共同演出。這次曲目非常特別，第一首為法國作曲家聖桑斯（Camille Saint-Saëns）寫於1910年的「繆思與詩人」；另外將世界首演「靜默之詩」，由北市交委託瑞士作曲家杜布農（Richard Dubugnon）創作。

卡普松透露，這首新曲對他而言極具意義，「杜布農是當代極具才華的作曲家，幫我跟我的合奏團寫過幾部作品，這部作品充滿法式美學，但在第二樂章巧妙運用了神似亞洲民謠的旋律，非常特別。」

繼台南首演成功後，卡普松與布雷利將於3月3日在台中國家歌劇院、3月4日在台北國家音樂廳持續帶來二重奏演出。3月11日將與TSO合作音樂會，地點在台北國家音樂廳。