免節食就能降血壓！專家曝睡前「做這1事」對齊生理時鐘：血糖更好控

現代人生活忙碌、壓力大，不少人習慣在睡前吃點宵夜犒賞自己，或是因為加班太晚而延後晚餐時間。不過，食安專家韋恩引述最新國際研究指出，只要簡單做到「睡前3小時停止進食」，不需要刻意節食減少總熱量，就能有效降低血壓、平穩血糖，讓心臟變得更健康。

韋恩在臉書粉專分享了一篇發表於美國心臟協會期刊《動脈硬化、血栓形成及血管生物學》（ATVB）的研究。該研究針對39名年齡介於36至75歲、體重超重或肥胖的成年人進行為期7.5週的介入觀察。

這項實驗最特別之處，在於完全不要求受試者刻意減少日常攝取的總熱量，而是單純將重點放在「進食時間與身體自然晝夜節律的對齊」。研究結果顯示，受試者只要確實執行睡前3小時禁食，心血管與代謝指標便會出現顯著改善；不僅夜間血壓與心率分別下降了約3.5%及5%，連帶白天的血糖控制也變得更佳，胰島素的分泌反應更具效率。此外，研究團隊還點出一個「加乘秘訣」，若民眾能在停止進食的這3小時內，同步將室內環境的燈光調暗，改善心血管與促進代謝的效果將會更加翻倍顯著。

為什麼只是改變進食時間，就能對身體產生這麼大的影響？韋恩解釋，人體健康的生理節律應該是：白天由「交感神經」主導，此時心率與血壓會自然上升以應付活動；到了夜晚，則交由「副交感神經」接手，讓心率與血壓順利下降，進入休息狀態。如果夜間的心率和血壓降不下來，就代表自律神經已經失衡，長期下來將大幅增加心血管疾病的風險。

韋恩進一步指出，人體的代謝與心血管功能高度受生理時鐘控制。如果到了晚上甚至睡前還在進食，會強迫身體繼續工作，導致胰島素持續分泌、交感神經保持活躍，肝臟代謝也被迫延後。這不僅破壞了身體整晚的自然修復機制，也增加了代謝症候群的隱患。

為了讓生理時鐘回歸規律，他建議民眾可以嘗試在日常生活中落實以下微調： 1.提早吃晚餐： 盡量將晚餐時間提前。 2.晚上9點後禁食： 戒除吃宵夜的習慣，確保睡前有3小時的空腹期。 3.減少光源刺激： 睡前減少滑手機接收藍光，並將室內強光調暗。

只要透過這些簡單的作息調整，就能促進心血管健康、有效預防三高，讓身體在夜間獲得真正的休息與修復。