台灣燈會改定點？ 觀光署長陳玉秀：審慎評估、最快2029年拍板未來模式

台灣燈會舉辦迄今已37年，長期採取每年由不同縣市輪流承辦模式。交通部觀光署長陳玉秀曾表示，燈會未來擬不再全台巡迴，朝固定地點舉辦方向規劃，最快2028年啟動轉型。至於是否有定案，陳玉秀指出，燈會變革牽涉層面廣、影響深遠，最快將於2029年決定未來方向。

台灣燈會每年選定不同縣市舉辦，今年則由嘉義縣接棒，攜手「瑪利歐」IP，搭配主燈「光沐－世界的阿里山」聲光劇場，盼進一步提升參觀熱度。

陳玉秀指出，台灣燈會早期由觀光署主導舉辦，近年各縣市也積極發展自有燈會，使中央燈會角色面臨重新定位的必要。內部曾評估朝固定地點舉辦，並考慮由特定城市或觀光署所轄13處國家風景區中選定場域，但因2026年與2027年分別已確定於嘉義縣及苗栗縣舉辦，當時研判最快2028年調整。

不過，在2026年台灣燈會嘉義試燈儀式前受訪時，陳玉秀表示，隨著持續與各界溝通並權衡利弊，對於燈會轉型需更加審慎。她指出，台灣燈會如今已具國際知名度，制度調整不僅是國內活動安排，更涉及整體品牌定位，須從更全面角度思考，而非僅以台灣市場需求為依據。

她進一步說明，未來規劃需盤點各縣市承辦量能、資源配置與交通條件。坦言能承辦燈會的縣市需具備一定條件，雖曾討論自國家風景區中選定固定場域，但燈會帶來龐大人潮，同時也對地方財政形成壓力，因此仍需與地方政府持續溝通。

對於未曾舉辦過燈會的花東與離島地區，陳玉秀表示確實較為可惜，但受限於交通可及性與整體量能，相較西半部仍具挑戰。

針對未來是否朝固定地點舉辦，陳玉秀指出，今年燈會結束後將啟動一系列討論，最快2029年明確未來方向。固定場址為可能選項之一；至於是否採取每五年輪替城市舉辦、兼顧區域公平的模式，她表示此為首次聽聞，亦可納入評估。