嘉義燈會12亮點拚逾2030萬參展人次 觀光署預估將創造超過270億產值

2026台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義縣登場，交通部觀光署長陳玉秀表示，今年嘉義燈會參展人數預估超越去年人次，也就是預計今年人次將逾2030萬人、創造逾270億元產值。觀光署表示，今年燈會除主燈及副燈外，嘉義縣政府也引進國際IP瑪利歐、世博台灣館，以及煙火秀、無人機展演、紙風車劇團、法國飛天白馬、愛爾蘭踢踏舞等一系列國內外表演，相信將吸引可觀人潮。

根據觀光署統計近4年台灣燈會參觀人數，2022年高雄燈會有1155萬人、創造160億元產值；2023年台北燈會有1235萬7162人，創造254億元產值；2024年台南燈會有1520萬7539人，創造247億元產值；2025年桃園燈會吸引2030萬人，創造270億元產值。

嘉義燈會今進行試燈，觀光署陳玉秀出席儀式，會前接受聯訪時表示，觀察今年外界反應不錯， 認為今年參展人潮一定超過去年。

觀光署表示，今年燈會亮點眾多，除主燈及副燈外，嘉義縣政府也引進國際IP瑪利歐、世博台灣館，以及煙火秀、無人機展演、紙風車劇團、法國飛天白馬、愛爾蘭踢踏舞等一系列國內外表演節目；同時適逢世界棒球經典賽熱鬧開打，燈會期間也安排Team Taiwan大遊行，相信可為本次燈會帶來更可觀人潮。

至於燈會限定的Taiwan Pass預期成效，觀光署說明，觀光署首次配合台灣燈會推出「Taiwan PASS 台灣燈會限定版」電子旅遊套票，為歷年燈會首度將大型節慶活動與全區交通整合產品結合的創新作法，象徵我國觀光從「單點活動」正式邁向「區域串聯」的新型態旅遊模式。

觀光署指出，此次產品以「交通整合」與「人流導引」為核心策略，內含台鐵3日周遊券，並串聯捷運、台灣好行、阿里山林鐵等多元運具，可有效將旅客平均停留天數拉長至3天以上；再搭配加贈之嘉義7大熱門景點門票，精準將燈會人潮導流至故宮南院、阿里山等周邊旅遊廊帶，將「活動人潮」轉化為實質「留宿產值」，帶動嘉義形成多日深度旅遊動能。

觀光署表示，本次產品限量1000 套，以平均留宿2晚，單就住宿面即可帶動750萬元以上產值；若再加計餐飲、交通、伴手禮及周邊景點消費，整體經濟效益預估上看3000 萬元規模，顯示大型活動若透過產品化設計，可有效放大區域觀光加乘效果。

此外，本套票透過台鐵、台灣好行及阿里山林鐵無縫串聯燈會與嘉義熱門景區，鼓勵旅客以大眾運輸取代私家運具，不僅有助於紓解燈會期間交通負荷，更可大幅降低碳排放，實踐綠色旅遊與節能減碳理念。

觀光署表示，此次創新作法，也為未來大型節慶活動導入交通整合套票、建立「活動＋區域廊帶」旅遊模式的重要示範。