228連假國道日均肇事少28% 平均14分鐘排除事故

中央社／ 台北2日電

228連假結束，高公局統計，國道全線日均肇事105件，較114年減少28%，而透過與公警局合作，平均14分鐘排除事故，降低事故對整體車流影響，每日壅塞比例平均0.5%，降幅達6成多。

為期3天的228和平紀念日連假，自2月27日起至3月1日，交通部高速公路局發布新聞稿表示，根據統計，連假期間國道全線雙向每日平均交通量為104.2百萬車公里（mvk），為平日年平均（93mvk）的1.1倍，較114年同期平均113mvk，減少8%。

其中，國5雙向每日平均交通量為2.8mvk，較114年同期平均3.1mvk，減少9%。

高公局表示，國道全線每日平均肇事件數為105件，較114年同期平均146件，減少28%，而每日壅塞比例（每半小時行車時速低於40公里路段與時段占全日路段時段比例）介於0.2至1.1%，平均為0.5%，較114年同期平均1.5%，降幅達6成多。

高公局分析，因和平紀念日連假與春節僅隔4天，又受天候不穩定影響，民眾使用國道較114年同期減少，而整體壅塞比例及事故件數明顯優於去年同期，顯示這次交通疏導措施仍發揮成效。

由於事故易影響國道車流，高公局透露，在與國道公路警察局攜手合作下，平均約14分鐘即排除事故，較目標值（20分鐘）縮短，有效降低事故對整體車流影響。

另外，高公局表示，高速公路1968網站及App在這次連假雲端資源增加為7.4倍，維持系統穩定服務，提供用路人行程規劃參考，而連假期間每日瀏覽量平均為51.8萬次，較平日37.6萬次增加，顯示用路人已能善用科技設施，掌握即時國道路況資訊。

連假 國道 高速公路

相關新聞

2026台灣燈會鐵路疏運一次看 台鐵熱門日加開7班、高鐵加開81班車

2026台灣燈會於3月3日至3月15日在嘉義縣太保市舉辦，配合燈會活動期間，台鐵嘉義車站除原本南下每小時5至7班車，北上每小時4至6班車，另於熱門日規畫加開南下3班、北上4班進行疏運。

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

明晚元宵夜碰月全食華南雲雨區擾局 粉專：這些區域賞月可碰碰運氣

今年3月3日（農曆正月十五）元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日約17時50分月亮東升後，各地皆可見到「月出帶食」的月食過程，其中最精彩為19時4分至20時3分的月面全食階段，屆時可見暗紅色的大滿月月面。

得了這病她每天跑廁所20次...拉到馬桶內都是鮮血 體重僅30多公斤

近年來，發炎性腸道疾病（IBD）備受關注，詳細致病原因目前不明，頻繁腹瀉、急便感常導致患者不敢出門，嚴重影響生活品質。30出頭的邱凡華，目前擔任台灣腸保健康協會副秘書長，回想2012年發病時，反覆拉肚子且時好時壞，後來形成慢性膿瘍破裂而進行肛門廔管開刀，5年後才確診為發炎性腸道疾病。

美伊戰爭恐持續4周！旅客連忙取消行程 業者停售杜拜旅程

美以聯軍對伊朗發動攻擊，並「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。旅遊業者表示，阿拉伯聯合大公國旅遊警示燈號已變為「橙色」，因此將停售3月底前杜拜商品。

衛福部前次長王必勝得流感「被唸了」 莊人祥：今年起乖乖打流感疫苗

近期天氣不穩定，流感疫情仍持續活躍。衛福部前次長王必勝於臉書表示，這幾天中了流感，症狀不輕而且持久，這些痛苦必須自己承擔，因為去年到現在都忘了打流感疫苗。遇到一鈞（衛福部疾管署長羅一鈞）、祥祥（衛福部次長莊人祥）可能要被唸了。

