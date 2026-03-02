聽新聞
0:00 / 0:00
228連假國道日均肇事少28% 平均14分鐘排除事故
228連假結束，高公局統計，國道全線日均肇事105件，較114年減少28%，而透過與公警局合作，平均14分鐘排除事故，降低事故對整體車流影響，每日壅塞比例平均0.5%，降幅達6成多。
為期3天的228和平紀念日連假，自2月27日起至3月1日，交通部高速公路局發布新聞稿表示，根據統計，連假期間國道全線雙向每日平均交通量為104.2百萬車公里（mvk），為平日年平均（93mvk）的1.1倍，較114年同期平均113mvk，減少8%。
其中，國5雙向每日平均交通量為2.8mvk，較114年同期平均3.1mvk，減少9%。
高公局表示，國道全線每日平均肇事件數為105件，較114年同期平均146件，減少28%，而每日壅塞比例（每半小時行車時速低於40公里路段與時段占全日路段時段比例）介於0.2至1.1%，平均為0.5%，較114年同期平均1.5%，降幅達6成多。
高公局分析，因和平紀念日連假與春節僅隔4天，又受天候不穩定影響，民眾使用國道較114年同期減少，而整體壅塞比例及事故件數明顯優於去年同期，顯示這次交通疏導措施仍發揮成效。
由於事故易影響國道車流，高公局透露，在與國道公路警察局攜手合作下，平均約14分鐘即排除事故，較目標值（20分鐘）縮短，有效降低事故對整體車流影響。
另外，高公局表示，高速公路1968網站及App在這次連假雲端資源增加為7.4倍，維持系統穩定服務，提供用路人行程規劃參考，而連假期間每日瀏覽量平均為51.8萬次，較平日37.6萬次增加，顯示用路人已能善用科技設施，掌握即時國道路況資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。