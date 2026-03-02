衛福部前次長王必勝得流感「被唸了」 莊人祥：今年起乖乖打流感疫苗

近期天氣不穩定，流感疫情仍持續活躍。衛福部前次長王必勝於臉書表示，這幾天中了流感，症狀不輕而且持久，這些痛苦必須自己承擔，因為去年到現在都忘了打流感疫苗。遇到一鈞（衛福部疾管署長羅一鈞）、祥祥（衛福部次長莊人祥）可能要被唸了。

果不其然，衛福部次長莊人祥也立即留言，「鐵打的身體，也不堪三天的流感！今年起要乖乖打流感疫苗」。王必勝則回覆，這個很中肯，身體再強壯，也搞不過病毒。

王必勝說，希望大家在流感盛行季節前一定要去打流感疫苗，不要跟自己身體過不去。而秘書推薦了「洗鼻器」來緩解鼻子的症狀，知道這產品已經很久，學理上也沒什麼不妥。初次使用主觀上覺得好像還不錯，使用很簡單也不會造成任何不適。

衛福部衛教指出，洗鼻器可以舒緩打噴嚏、流鼻水帶來的身體不適。但洗鼻器使用方式不對，恐引起鼻腔或其他身體不適症狀，所以食藥署建議使用洗鼻器應注意下列事項：

1. 洗鼻器的維護：為避免洗鼻器愈洗愈不乾淨，正確洗鼻應留意洗鼻器的安全維護、裝載容器的衛生及其使用頻率等，維護重點在於保持清潔，切勿讓洗鼻器成為培養細菌的溫床。

2.洗鼻液：洗鼻液應使用與身體等滲透壓、無刺激、乾淨無菌的生理食鹽水清潔。因為生理食鹽水的張力與身體內細胞之滲透壓相等，對細胞並無傷害，且鼻腔與皮膚之結構不同，鼻腔內無角質層可供保護，容易因滲透壓不對等導致鼻腔受到相當程度之刺激。另外美國FDA亦建議不要使用自來水作為鼻清洗液，因為自來水中含有微生物，可能導致鼻腔內細菌滋生。

3. 適溫與適度：因鼻腔內溫度較體溫低，故使用30至35度的食鹽水，也不建議因洗鼻舒適感，而過度洗鼻，這樣可能造成鼻腔泡於鹽水中，導致呼吸道水分堆積亦非好事，醫師建議至多早晚或每晚清洗即可。