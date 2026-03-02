快訊

伊朗發射最先進的飛彈 攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室

柯文哲「補一刀」！繼沈慶京之後請求評鑑林俊言：惡檢入人於罪

台積電盤後鉅額交易刷新高…指路台股37K？ADR盤前與期貨夜盤卻變調

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣燈會「不再巡迴」改固定點展出？陳玉秀：最快2029年決定變革方向

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台灣燈會舉辦迄今已37年，每年選定不同縣市舉辦，今年於嘉義縣舉辦。記者胡瑞玲／攝影
台灣燈會舉辦迄今已37年，每年選定不同縣市舉辦，今年於嘉義縣舉辦。記者胡瑞玲／攝影

台灣燈會舉辦迄今已37年，每年選定不同縣市舉辦，交通部觀光署長陳玉秀去年曾說，台灣燈會擬不再「全台巡迴」，2028年起朝固定地點舉辦，但今年再次面對此議題時，陳玉秀態度轉為保守表示，由於此事茲事體大、涉及範圍廣、變動因素多，最快2029年決定台灣燈會變革方向。

台灣燈會每年選定不同縣市舉辦，去年在桃園高鐵站周圍，結合「寶可夢」、「進擊的巨人」等知名IP掀起一波熱潮，今年則由嘉義縣接棒，與超人氣「瑪利歐」IP合作，搭配主燈「光沐-世界的阿里山」聲光劇場，盼吸引更多人潮前往賞燈。

上任將滿1年的陳玉秀先前表示，台灣燈會早年為觀光署率先舉辦，近年各縣市開始加入，也曾思考轉型或是階段任務終了，但台灣燈會已成為重要品牌，內部重啟評估認為應重新定位，朝固定地點舉辦為目標；由於今年、明年已分別選定於嘉義縣及苗栗縣舉辦，因此最快2028年進行調整，朝某個城市或觀光署13個國家風景管理區中挑出一個地點。

2026年台灣燈會於嘉義舉辦，陳玉秀今出席試燈儀式，會前接受聯訪時，針對2029年台灣燈會朝固定地點舉辦一事，陳玉秀態度轉為保守。她說，不斷與各方溝通及權衡利弊，過去僅有觀光署舉辦，目前各縣市都有自己舉辦燈會。

陳玉秀說，由於台灣燈會變革姿勢體大，涉及範圍廣、變動因素多，加上台灣燈會已在國際上富有盛名，進行轉換時須多思考，不能單純朝台灣市場思考；需評估的內容包含盤點各縣市量能、資源、交通。

陳玉秀透露，坦白講能承辦的縣市需有一定條件，過去也曾思考是否從觀光署13國家風景管理區中調選一處，但畢竟台灣燈會能帶來大量人潮，然而一但投入對一個縣市政府的財政也是個負擔，因此仍須與各縣市政府多溝通，「而過去從未舉辦過燈會的花東及離島，確實較為可惜」，畢竟其交運運輸相比西半部較不易且量能較少。

針對台灣燈會朝固定地點舉辦的規畫，陳玉秀表示，舉辦完今年的燈會就會啟動一系列的討論，最快2029年決定台灣燈會變革方向，其中固定地點是其中一個選項；至於是否5年變換城市舉辦，雨露均霑，避免全集中在六都，對各縣市較為公平？陳玉秀說，第一次聽到這種說法，也可考慮納入。

進擊的巨人 苗栗縣 交通部

延伸閱讀

2026台灣燈會鐵路疏運一次看 台鐵熱門日加開7班、高鐵加開81班車

日本萬博台灣館 移師台灣燈會展出

台灣燈會踩街3日嘉義登場 日韓菲紐團隊輪番上陣

台灣燈會 宗教燈區「好神抵嘉」亮相

相關新聞

2026台灣燈會鐵路疏運一次看 台鐵熱門日加開7班、高鐵加開81班車

2026台灣燈會於3月3日至3月15日在嘉義縣太保市舉辦，配合燈會活動期間，台鐵嘉義車站除原本南下每小時5至7班車，北上每小時4至6班車，另於熱門日規畫加開南下3班、北上4班進行疏運。

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

明晚元宵夜碰月全食華南雲雨區擾局 粉專：這些區域賞月可碰碰運氣

今年3月3日（農曆正月十五）元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日約17時50分月亮東升後，各地皆可見到「月出帶食」的月食過程，其中最精彩為19時4分至20時3分的月面全食階段，屆時可見暗紅色的大滿月月面。

得了這病她每天跑廁所20次...拉到馬桶內都是鮮血 體重僅30多公斤

近年來，發炎性腸道疾病（IBD）備受關注，詳細致病原因目前不明，頻繁腹瀉、急便感常導致患者不敢出門，嚴重影響生活品質。30出頭的邱凡華，目前擔任台灣腸保健康協會副秘書長，回想2012年發病時，反覆拉肚子且時好時壞，後來形成慢性膿瘍破裂而進行肛門廔管開刀，5年後才確診為發炎性腸道疾病。

美伊戰爭恐持續4周！旅客連忙取消行程 業者停售杜拜旅程

美以聯軍對伊朗發動攻擊，並「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。旅遊業者表示，阿拉伯聯合大公國旅遊警示燈號已變為「橙色」，因此將停售3月底前杜拜商品。

衛福部前次長王必勝得流感「被唸了」 莊人祥：今年起乖乖打流感疫苗

近期天氣不穩定，流感疫情仍持續活躍。衛福部前次長王必勝於臉書表示，這幾天中了流感，症狀不輕而且持久，這些痛苦必須自己承擔，因為去年到現在都忘了打流感疫苗。遇到一鈞（衛福部疾管署長羅一鈞）、祥祥（衛福部次長莊人祥）可能要被唸了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。