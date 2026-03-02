台灣燈會「不再巡迴」改固定點展出？陳玉秀：最快2029年決定變革方向

台灣燈會舉辦迄今已37年，每年選定不同縣市舉辦，交通部觀光署長陳玉秀去年曾說，台灣燈會擬不再「全台巡迴」，2028年起朝固定地點舉辦，但今年再次面對此議題時，陳玉秀態度轉為保守表示，由於此事茲事體大、涉及範圍廣、變動因素多，最快2029年決定台灣燈會變革方向。

台灣燈會每年選定不同縣市舉辦，去年在桃園高鐵站周圍，結合「寶可夢」、「進擊的巨人」等知名IP掀起一波熱潮，今年則由嘉義縣接棒，與超人氣「瑪利歐」IP合作，搭配主燈「光沐-世界的阿里山」聲光劇場，盼吸引更多人潮前往賞燈。

上任將滿1年的陳玉秀先前表示，台灣燈會早年為觀光署率先舉辦，近年各縣市開始加入，也曾思考轉型或是階段任務終了，但台灣燈會已成為重要品牌，內部重啟評估認為應重新定位，朝固定地點舉辦為目標；由於今年、明年已分別選定於嘉義縣及苗栗縣舉辦，因此最快2028年進行調整，朝某個城市或觀光署13個國家風景管理區中挑出一個地點。

2026年台灣燈會於嘉義舉辦，陳玉秀今出席試燈儀式，會前接受聯訪時，針對2029年台灣燈會朝固定地點舉辦一事，陳玉秀態度轉為保守。她說，不斷與各方溝通及權衡利弊，過去僅有觀光署舉辦，目前各縣市都有自己舉辦燈會。

陳玉秀說，由於台灣燈會變革姿勢體大，涉及範圍廣、變動因素多，加上台灣燈會已在國際上富有盛名，進行轉換時須多思考，不能單純朝台灣市場思考；需評估的內容包含盤點各縣市量能、資源、交通。

陳玉秀透露，坦白講能承辦的縣市需有一定條件，過去也曾思考是否從觀光署13國家風景管理區中調選一處，但畢竟台灣燈會能帶來大量人潮，然而一但投入對一個縣市政府的財政也是個負擔，因此仍須與各縣市政府多溝通，「而過去從未舉辦過燈會的花東及離島，確實較為可惜」，畢竟其交運運輸相比西半部較不易且量能較少。

針對台灣燈會朝固定地點舉辦的規畫，陳玉秀表示，舉辦完今年的燈會就會啟動一系列的討論，最快2029年決定台灣燈會變革方向，其中固定地點是其中一個選項；至於是否5年變換城市舉辦，雨露均霑，避免全集中在六都，對各縣市較為公平？陳玉秀說，第一次聽到這種說法，也可考慮納入。