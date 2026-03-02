快訊

元宵節將至 營養師曝湯圓「這樣吃」避免脹氣又應景

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
元宵節可運用天然蔬果製作彩色湯圓，以食材本身的天然色素取代人工添加物。圖／楊梅天成醫院提供
元宵節可運用天然蔬果製作彩色湯圓，以食材本身的天然色素取代人工添加物。圖／楊梅天成醫院提供

元宵節將至，象徵團圓圓滿的湯圓成為家家戶戶餐桌上不可或缺的應景美食。天成醫院營養師陳美玉提醒，糯米含有支鏈澱粉比例高，升糖速度快但不易消化，若一次食用過量，容易造成血糖波動與腸胃脹氣，長者及腸胃功能較弱者更需留意，再加上甜餡與鹹料，整體熱量往往不低，因此掌握份量與飲食搭配原則格外重要。

營養師陳美玉指出，一般成人每次約4至6顆小湯圓，約半碗至1碗飯熱量，並列入主食類計算，當餐適度減少飯量，搭配蔬菜與優質蛋白質，有助延緩血糖上升並增加飽足感。製作時也可將部分糯米粉以地瓜粉取代，減少腸胃脹氣及吞嚥阻礙。

在健康創新吃法方面，陳美玉建議，可運用天然蔬果製作彩色湯圓，以食材本身的天然色素取代人工添加物，不僅增添節慶色彩，也能攝取多元植化素與抗氧化營養成分，為傳統點心加分。

湯底則可選用昆布與柴魚熬煮天然鮮味基底，加入香菇、鴻喜菇及紅蘿蔔絲提味，減少鹽分與調味料使用，同樣能呈現清爽順口的風味。

對此天成醫院提供湯圓食譜，節慶美味不必犧牲健康，只要掌握「適量攝取、均衡搭配」原則，民眾仍能在團圓時刻安心品嚐元宵美味，健康過節。

和風鮮彩湯圓

一、材料：

昆布10克、柴魚5克、香菇、瘦肉絲、鴻喜菇、紅蘿蔔絲、水1000cc、

二、作法：

1、昆布冷水浸泡 30 分鐘後，加熱煮至水將沸未沸後取出

2、關火後放柴魚片 60 秒取出備用

3、將蝦米、瘦肉絲、香菇絲、鴻喜菇爆香，加入高湯中煮熟

4、適量的水煮沸，放入養生湯圓，煮至浮起，撈起加入高湯中即可

養生湯圓-菠菜

一、材料：

糯米粉80克、地瓜粉20克、菠菜、水適量

二、作法：

1、菠菜洗淨加水打成汁，取汁使用

2、菠菜汁加入糯米粉、地瓜粉揉勻成團做成湯圓

養生湯圓-紅鳳菜

一、材料：

糯米粉80克、地瓜粉20克、紅鳳菜適量

二、作法：

1、紅鳳菜洗淨加水放入鍋中煮熟，取汁使用

2、紅鳳菜汁加入糯米粉、地瓜粉揉勻成團做成湯圓

養生湯圓-薑黃粉

一、材料：

糯米粉80克、地瓜粉20克、薑黃粉適量、水適量

二、作法：

薑黃粉加入糯米粉、地瓜粉、水揉勻成團做成湯圓

天成醫院提供湯圓食譜，掌握「適量攝取、均衡搭配」原則，民眾仍能在團圓時刻安心品嚐元宵美味。圖／楊梅天成醫院提供
天成醫院提供湯圓食譜，掌握「適量攝取、均衡搭配」原則，民眾仍能在團圓時刻安心品嚐元宵美味。圖／楊梅天成醫院提供

天成醫院營養師陳美玉提醒，湯圓升糖速度快但不易消化，若一次食用過量，容易造成血糖波動與腸胃脹氣。圖／楊梅天成醫院提供
天成醫院營養師陳美玉提醒，湯圓升糖速度快但不易消化，若一次食用過量，容易造成血糖波動與腸胃脹氣。圖／楊梅天成醫院提供

相關新聞

2026台灣燈會鐵路疏運一次看 台鐵熱門日加開7班、高鐵加開81班車

2026台灣燈會於3月3日至3月15日在嘉義縣太保市舉辦，配合燈會活動期間，台鐵嘉義車站除原本南下每小時5至7班車，北上每小時4至6班車，另於熱門日規畫加開南下3班、北上4班進行疏運。

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

明晚元宵夜碰月全食華南雲雨區擾局 粉專：這些區域賞月可碰碰運氣

今年3月3日（農曆正月十五）元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日約17時50分月亮東升後，各地皆可見到「月出帶食」的月食過程，其中最精彩為19時4分至20時3分的月面全食階段，屆時可見暗紅色的大滿月月面。

得了這病她每天跑廁所20次...拉到馬桶內都是鮮血 體重僅30多公斤

近年來，發炎性腸道疾病（IBD）備受關注，詳細致病原因目前不明，頻繁腹瀉、急便感常導致患者不敢出門，嚴重影響生活品質。30出頭的邱凡華，目前擔任台灣腸保健康協會副秘書長，回想2012年發病時，反覆拉肚子且時好時壞，後來形成慢性膿瘍破裂而進行肛門廔管開刀，5年後才確診為發炎性腸道疾病。

美伊戰爭恐持續4周！旅客連忙取消行程 業者停售杜拜旅程

美以聯軍對伊朗發動攻擊，並「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。旅遊業者表示，阿拉伯聯合大公國旅遊警示燈號已變為「橙色」，因此將停售3月底前杜拜商品。

美伊戰爭影響郵政作業 17國國際郵件顯著延誤

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。中華郵政表示，受到美伊戰爭影響，寄往阿拉伯聯合大公國等17國家的國際郵件有顯著延誤影響。

