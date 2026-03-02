聽新聞
桃機南跑道4日起利用凌晨進行年度歲修維護 一個月完成
桃園國際機場公司今天宣布，將自後天（4日）起利用夜間維護時段，進行南跑道年度歲修維護作業，施工時間為「雙數日凌晨離峰時段」。機場公司表示，事前已成立專案小組進行沙盤推演，並透過跨單位會議確認各個執行環節，工程預計一個月完成。
機場公司指出，跑道定期歲修維護作業對確保飛航安全至關重要。此次南跑道歲修將採分日、分段作業，自3月4日起的「雙數日凌晨離峰時段施工」，每次施工時間為00時至5時30分、共5.5小時，利用例行之夜間維護時段施工，施工時為單跑道營運，使營運不中斷。
機場公司說明，跑道歲修為每年例行性作業，桃園機場於2025年底即成立專案小組統籌協調，並邀集民航局、飛航服務總台、航空公司、地勤業者及施工單位共同研議方案，日前亦召開施工前準備事項確認會議，檢視各項細節。
機場公司強調，考量中東情勢緊張國際航班可能臨時調整，及3月至4月為霧季能見度條件較不穩定，每次施工前將滾動式評估天候與航班狀況，確定施作可行性，以兼顧工程進度與飛航安全。
