聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
美伊戰爭連帶影響郵政業務，中華郵政表示，受到美伊戰爭影響，寄往阿拉伯聯合大公國等17國家的國際郵件有顯著延誤影響。聯合報系資料照
美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。中華郵政表示，受到美伊戰爭影響，寄往阿拉伯聯合大公國等17國家的國際郵件有顯著延誤影響。

中華郵政說明，受美伊戰爭影響，部分中東國家已陸續宣布關閉領空或限制航班起降，經與合作航空公司聯繫確認，相關航線的航空運輸作業將暫停數日，導致寄往阿拉伯聯合大公國等17國的國際郵件發生顯著延誤影響。

受領空關閉或航班暫停直接影響國家包含阿拉伯聯合大公國、巴林、伊朗、以色列；需經由中東國家轉運而間接受影響的國家，有巴基斯坦、馬爾地夫、俄羅斯、卡達、沙烏地阿拉伯、亞塞拜然、阿曼、科威特、約旦、黎巴嫩、希臘、埃及、摩洛哥等。

中華郵政表示，將發布郵政消息，公告寄往受影響國家的郵件可能發生嚴重延誤，提醒寄件民眾審慎評估寄遞時效後再行交寄。

針對相關因應作為，中華郵政指出，已即時與各合作航空公司保持密切聯繫，持續掌握航班復飛與郵件運輸最新動態，將視情況調整轉運安排。

中華郵政表示，將持續密切關注國際情勢及航空運輸動態，並即時更新相關訊息公告於中華郵政全球資訊網，以確保資訊透明並維持郵務服務的穩定運作。

美伊戰爭影響郵政作業 17國國際郵件顯著延誤

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。中華郵政表示，受到美伊戰爭影響，寄往阿拉伯聯合大公國等17國家的國際郵件有顯著延誤影響。

