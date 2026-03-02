中東戰火波及 阿聯酋航空往返杜拜航班續取消

近期天氣不穩定，流感疫情仍持續活躍。衛福部前次長王必勝於臉書表示，這幾天中了流感，症狀不輕而且持久，這些痛苦必須自己承擔，因為去年到現在都忘了打流感疫苗。遇到一鈞（衛福部疾管署長羅一鈞）、祥祥（衛福部次長莊人祥）可能要被唸了。

2026-03-02 17:59