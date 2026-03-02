聽新聞
0:00 / 0:00
中東戰火波及 阿聯酋航空往返杜拜航班續取消
美國和以色列聯手空襲伊朗，目前中東地區多國關閉領空。阿聯酋航空今天表示，到3月3日杜拜當地時間下午3時（台灣時間晚間7時）前，往返杜拜的航班將繼續停飛。
美國與以色列在2月28日空襲伊朗，而伊朗隨後以飛彈與無人機對中東多國展開報復攻擊。
阿聯酋航空透過文字說明，總公司目前更新航班狀況，到3月3日杜拜當地時間下午3時（台灣時間晚間7時）前，往返杜拜的航班將繼續停飛。
除了今晚11時出發的EK367班機外，若以台灣時間3月3日凌晨0時起至晚間7時止，另3班包括EK387、EK366、EK386也將受到影響。
交通部觀光署稍早公布統計，自2月28日起受影響團體共約76團、2059人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。