如何減少對岸海廢？學者提2建議 閩江河口截流、學台灣組環保艦隊
馬祖受海漂垃圾所苦，多數來自中國大陸，兩岸合作解決因為政治因素卡關。海洋大學教授指出，兩岸要有治理共識，透過源頭管理，例如在閩江河口截流，就可以很快的減少海漂垃圾量。
海大教授、海洋休閒產業暨遊艇發展中心主任曹校章，曾任海洋委員會海洋保育署推動潔淨海洋專案的計畫主持人。他認為要解決馬祖的海漂垃圾問題，兩岸必須在海洋廢棄物治理有一定的共識，同時要有一樣的策略，然後透過源頭的節流，加上模擬的預測減少產生。
曹校章表示，想要減少內陸廢棄物經河川排入海洋，進而漂到馬祖，在閩江河口截流，可能是成效比較快的作法。
海面清除部分，海保署這幾年來推動環保艦隊，將漁船組織起來，在漁船作業回航之際，攜手將垃圾帶回，如果能有餘力可以把海面上的垃圾打撈回來。曹校章認為，以大陸的船隻數量及政府組織動員能力，如果能夠跟進台灣，相信也可以產生效用。
