2026台灣燈會鐵路疏運一次看 台鐵熱門日加開7班、高鐵加開81班車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
配合2026台灣燈會活動期間，台鐵嘉義車站除原本南下每小時5至7班車，北上每小時4至6班車，另於熱門日規畫加開南下3班、北上4班進行疏運。圖／台鐵提供
2026台灣燈會於3月3日至3月15日在嘉義縣太保市舉辦，配合燈會活動期間，台鐵嘉義車站除原本南下每小時5至7班車，北上每小時4至6班車，另於熱門日規畫加開南下3班、北上4班進行疏運。

台鐵公司表示，2026台灣燈會於3月3日至3月15日在嘉義縣太保市舉辦，活動期間，嘉義車站除原本下行每小時5至7列次，上行4至6列次外，另於熱門日，包含3月3日、6日、7日、8日、13日、14日、15日等，規畫加開班次下行3列次，上行4列次辦理疏運。

台鐵表示，相關訊息均公布於官網，歡迎賞燈民眾搭乘本公司各級列車至嘉義站後，轉乘免費接駁公車前往燈區。

此外，台鐵在燈會期間於嘉義站成立緊急應變中心，以及動員台鐵公司各單位人員參與辦理疏運，本公司並於嘉義站南、北出口增設電子驗票設備，供旅客可快速出站，嘉義站內並設置引導指標，方便旅客進、出站或轉乘接駁車；台鐵除加愛人力參與疏運外，也請鐵警於燈會期間在嘉義車站內外加強巡邏。

高鐵部分，為加強服務賞燈旅客，自3月1日至3月15日其將，除先前已加開的38班次外，高鐵公司宣布再加看43班次列車（南下23班、北上20班），總計燈會期間（含開燈前2天）共加開81班次列車，較2018年台灣燈會在嘉義舉辦時，大幅增加50班次。

配合2026台灣燈會活動期間，台鐵嘉義車站除原本南下每小時5至7班車，北上每小時4至6班車，另於熱門日規畫加開南下3班、北上4班進行疏運。圖／台鐵提供
配合2026台灣燈會活動期間，台鐵嘉義車站除原本南下每小時5至7班車，北上每小時4至6班車，另於熱門日規畫加開南下3班、北上4班進行疏運。圖／台鐵提供
2026台灣燈會於3月3日至3月15日在嘉義縣太保市舉辦。記者胡瑞玲／攝影
配合2026台灣燈會活動期間，台鐵嘉義車站除原本南下每小時5至7班車，北上每小時4至6班車，另於熱門日規畫加開南下3班、北上4班進行疏運。圖／台鐵提供
燈會 台灣燈會 班次

相關新聞

2026台灣燈會鐵路疏運一次看 台鐵熱門日加開7班、高鐵加開81班車

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

明晚元宵夜碰月全食華南雲雨區擾局 粉專：這些區域賞月可碰碰運氣

今年3月3日（農曆正月十五）元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日約17時50分月亮東升後，各地皆可見到「月出帶食」的月食過程，其中最精彩為19時4分至20時3分的月面全食階段，屆時可見暗紅色的大滿月月面。

美伊戰爭恐持續4周！旅客連忙取消行程 業者停售杜拜旅程

美以聯軍對伊朗發動攻擊，並「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。旅遊業者表示，阿拉伯聯合大公國旅遊警示燈號已變為「橙色」，因此將停售3月底前杜拜商品。

護理師爆偷拍辱罵病患、霸凌同事 全聯會：不應辜負社會對護理的信任

2月中旬，北市聯醫仁愛院區一名護理師被同事檢舉，揭露長期在加護病房偷拍重症病患，且對新進學妹不友善，涉及職場霸凌。院方今回應，已第一時間啟動內部調查程序，後續結果若確認將從嚴究責。中華民國護理師護士公會全國聯合會則強調，病人隱私與尊嚴不可侵犯，對違反專業行為絕不寬貸。

醫師也曾確診乳癌 屏東去年6項癌篩19萬人發現9千多名異常個案

屏東縣政府衛生局長期推動社區整合式健康篩檢服務，2025年全縣癌症篩檢服務19萬2622人次，發現9973名異常個案，其中包括2205名癌前病變與489名癌症個案，成功協助2694人及早介入治療，展現篩檢「早期發現、早期治療」成效，衛生局推動乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌六大癌症防護網，提升健康保障。

