2026台灣燈會鐵路疏運一次看 台鐵熱門日加開7班、高鐵加開81班車

2026台灣燈會於3月3日至3月15日在嘉義縣太保市舉辦，配合燈會活動期間，台鐵嘉義車站除原本南下每小時5至7班車，北上每小時4至6班車，另於熱門日規畫加開南下3班、北上4班進行疏運。

台鐵公司表示，2026台灣燈會於3月3日至3月15日在嘉義縣太保市舉辦，活動期間，嘉義車站除原本下行每小時5至7列次，上行4至6列次外，另於熱門日，包含3月3日、6日、7日、8日、13日、14日、15日等，規畫加開班次下行3列次，上行4列次辦理疏運。

台鐵表示，相關訊息均公布於官網，歡迎賞燈民眾搭乘本公司各級列車至嘉義站後，轉乘免費接駁公車前往燈區。

此外，台鐵在燈會期間於嘉義站成立緊急應變中心，以及動員台鐵公司各單位人員參與辦理疏運，本公司並於嘉義站南、北出口增設電子驗票設備，供旅客可快速出站，嘉義站內並設置引導指標，方便旅客進、出站或轉乘接駁車；台鐵除加愛人力參與疏運外，也請鐵警於燈會期間在嘉義車站內外加強巡邏。

高鐵部分，為加強服務賞燈旅客，自3月1日至3月15日其將，除先前已加開的38班次外，高鐵公司宣布再加看43班次列車（南下23班、北上20班），總計燈會期間（含開燈前2天）共加開81班次列車，較2018年台灣燈會在嘉義舉辦時，大幅增加50班次。

配合2026台灣燈會活動期間，台鐵嘉義車站除原本南下每小時5至7班車，北上每小時4至6班車，另於熱門日規畫加開南下3班、北上4班進行疏運。圖／台鐵提供

2026台灣燈會於3月3日至3月15日在嘉義縣太保市舉辦。記者胡瑞玲／攝影