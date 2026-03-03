每天15分鐘就夠？研究實測連走8週 降發炎、緩解疼痛有成效

比起日走萬步，更重要的是「怎麼走」。研究發現，75歲以上長者，每週進行15分鐘「敬畏感散步」，持續八週，不僅壓力下降、情緒提升，連慢性疼痛與發炎反應也改善。當人把目光從自我抽離，轉向自然與他人，身心便產生深層轉變。

現代生活的節奏常常快到讓人幾乎喘不過氣，我們的大腦彷彿一台全年無休的處理器，在「自我、時間、待辦清單」之間高速切換。長期處於這種過載狀態，不只讓人精神疲憊，也會悄悄反映在身體上，轉化為慢性發炎與各種疼痛。

美國加州大學柏克萊分校（University of California， Berkeley）心理學教授、電影《腦筋急轉彎》（Inside Out）科學顧問柯特納（Dacher Keltner）指出，如果我們能在生活中培養「敬畏」之心，透過轉換觀看世界的視角，一段看似平凡的15分鐘散步，也能成為抑制發炎、舒緩壓力的「敬畏感之旅」。

用15分鐘，打開感受世界的方式

柯特納帶領的研究團隊，招募了60名75歲以上的參與者，參與者分成兩組：一組是「敬畏感散步組」，另一組是「對照散步組」。兩組參與者每週進行15分鐘的戶外散步，持續八週。

「敬畏感散步組」的參與者被引導在散步中體驗敬畏感，例如他們被告知要「喚起童年的好奇心」，留意事物的廣袤，「探索一些新的地方」，感受意外的事物與不熟悉的事物，他們被告知「只要擁有正確的心態，幾乎在任何地方都能找到敬畏之情」。

研究人員也鼓勵這組的參與者去探索自然環境，包括山嶽、步道、水域、星空、日出、日落、或者參觀不同的城市環境，例如，摩天大樓、紀念碑、花園、動物園或城市新區域。

「對照散步組」的參與者沒獲得任何具體指導，只是獨自在戶外散步15分鐘。 特納表示：「這項研究的對象，是75歲及以上的老年人，他們開始對生命的結束感到焦慮與憂鬱，身體疼痛也更明顯。對照組每週外出散步一次，而我們對『敬畏感散步組』說，外出散步的時候，找個能讓他們重拾孩童般好奇心的地方，四處看看，觀察細微之處，也觀察宏大之處，跟隨那份神祕感與驚奇感。這就是我們對他們全部的要求。」柯特納將敬畏感定義為，對某種超越理解的浩瀚事物的認知。

柯特納解釋，散步時感到敬畏，並發現驚奇其實很簡單，人們只需停下來，留意周圍的世界，從一朵初綻花朵這樣看似微小的事物，到橫跨整個天空的落日這樣宏大景象。而見證他人的善良、美好或慷慨，或者，聆聽音樂、欣賞藝術、思考深刻的理念，這些事情都可能在一次「敬畏感之旅」中發生。

八週之後：敬畏如何改變身體與情緒

柯特納指出：「隨著時間過去，這些75歲以上老年人（敬畏感散步組參與者）的疼痛與痛苦有所減輕。慢性疼痛與老年疼痛會擾亂人的心神，這種簡單的方法能讓他們獲得一些平靜。」此外，敬畏感散步組參與者更快樂，笑容更明顯，日常壓力也減輕了。

研究過程中，參與者每次散步時都會拍攝自己的照片，並對當時的感受評分，並報告了散步之外的日常感受。為期八週的研究中，「驚奇散步」組的參與者開始感受到愈來愈多的敬畏感。

柯特納還提到「自我的消失」：「我們每週都讓研究參與者為自己拍張照片，我們發現，敬畏感散步組的參與者會開始向照片邊緣移動。他們彷彿消失了！這告訴我們，他們不再想著『好了，這是我的臉，我要把它完美地放在照片裡』。他們更感興趣的，是自己身處的更廣闊場景，而逐漸忘記了這一點。」他們的照片中，自己占的比例愈來愈小，自然風光與其他人所占的比例愈來愈大。

敬畏之心會啟動人們的迷走神經，柯特納解釋，迷走神經是「從脊髓頂端開始的一大束神經，幫助我們注視他人與發出聲音」，還能「減緩心率，幫助消化，並讓身體能感知比我們自身更宏大的事物」。

柯特納指出，該研究顯示「敬畏感也能抑制發炎反應」，「發炎反應是免疫系統的一部分，負責攻擊疾病，我們希望它保持冷靜，而不是總是處於亢奮狀態。」

柯特納表示：「很神奇！它揭示了人類神經系統進化的諸多奧祕，我們體驗到敬畏感時，大腦的預設模式網路（DMN）會停止活動，所有自我表徵過程都發生在這裡：我思考自身、我的時間、我的目標、我的奮鬥、我的待辦事項清單。當我感到敬畏，這些活動就會停止。」

在效率至上的數位時代，這項研究溫柔地提醒：健康的真諦，或許藏於視角的轉變。真正的療癒不只倚賴醫療科技，更在於我們如何與世界重新連結。當人們練習從繁重的「自我」抽離，投向廣袤自然或他人善意時，或許就能為身心注入更深層而持久的健康力量。

