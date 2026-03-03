出國突發重病返台費用飆天價？「1航空」推新方案平價返國

疫情後台灣人全球玩透透，加上國際地緣角力牽動供應鏈轉移，大批台商、台幹轉赴東南亞打拚，但他們一旦大病，搭醫療專機回國一趟的動輒破百萬，費用遠非一般中產所能負擔。根據市場研究機構統計，台灣醫療專機市場規模約190億元，年成長率更達6%以上，需求並不低，有航空公司推出相對平價的醫療專機方案，搶攻市場藍海。真的有商機？誰會使用？請見新趨勢拆解。

藝人徐熙媛去年赴日病逝後，台灣民眾對於海外旅遊時的醫療風險與就醫流程，也掀起廣泛討論，相關話題一度攻占社群平台。市場研究與諮詢公司「Mordor Intelligence」2024年的報告，全球醫療航空市場2023年規模已達136億美元（逾新台幣4200億元），且正處於快速擴張階段，預計至2030年將突破210億美元（逾新台幣6500億元），其中高齡化社會加速等四個原因，驅動整體規模持續攀升。

台灣醫療專機市場規模約190億，成長率逾6％

近一步觀察細項市場，Mordor Intelligence統計，2023年台灣醫療專機市場規模約6.3億美元（約新台幣190億元），預計至2030年的年複合成長率更來到6.1％，主要需求增長則來自兩點，分別為醫療觀光及跨海島嶼救援。

「我過去就是台商，這幾年看到一些台商朋友生病，有的是流感併發肺炎、腦中風等嚴重的疾病，當這種情況發生時，大家都想回台灣。」沅星航空創辦人盧浩智日前受訪，分析台灣人在海外生病想回國的幾個原因，不外乎語言不通、或是對當地醫療品質有疑慮等等，這些人中，有的人病情並非搭一般民航機就可飛回來的，機上需裝有葉克膜、IABP（主動脈氣球幫浦）等專業設備，搭醫療專機回國，一趟動輒費用百萬元以上。

以泰國曼谷為例，目前市面上的醫療專機費用，每小時約1.2萬至1.5萬美元，來回約8小時，粗估總費用落在9萬至12萬美元，換算新台幣約280萬至360萬元，這還未包含地面轉送與醫療團隊等其他成本。即便年薪百萬，這筆開銷對多數家庭仍是不小壓力。

盧浩智指出，公司近期執飛的一次醫療任務，患者是一位曾得腦瘤的小朋友，腫瘤已經切除後康復，父母趁寒假到來帶他去香港玩，不幸抵達香港當晚小朋友癲癇發作，送醫前一度OHCA，所幸搶救後恢復心跳，醫療團隊也評估可搭醫療專機，沅星獲得通知後，再火速執飛將小朋友送至台大急救。香港距離台灣不遠，但這一趟返鄉之旅，也要價近200萬元。

這趟協助小朋友返國的高昂治病費用，加上耳聞多位認識的台商、台幹在海外工作身體出了狀況，讓盧浩智心想「有沒有什麼方式，讓台灣人在海外出事情時，有相對便宜的方式可以回國？」讓公司可在關鍵時刻發揮救援力量。

平均一天100元，出事就可免費回家

相較動輒一趟百萬以上的迢迢返鄉路，盧浩智決定另闢蹊徑，用「眾志成城」的概念推動會員制，一般會員每年只要繳1299元美元（約台幣3.9萬），平均一天只需100元出頭，雖然並非所有傷病都適用，但只要符合傷/病患適航評估標準，「當你需要用到的時候，我就可以免費一次72小時內把你載回來，這個費用就不是2、300萬了。」

除了享有一次免費的醫療專機服務外，沅星還將整套「海外急難救助服務」整合在整個方案中，包括一週七天、每日24小時的緊急醫療諮詢，海外就醫安排與擔保等相關服務。盧浩智舉例，例如有會員在海外腳受傷，想了解後續如何處理，就可隨時打電話進來詢問，請台灣這邊的醫生視訊問診，並推薦可去當地哪間醫院看診，或評估是否需要回台進行處理。過程直接一條龍，無需層層轉接，甚至連回國要去哪家醫院都幫忙找好，省去過往搭乘醫療專機的繁冗流程。

目前沅星醫療專機的服務範圍共亞洲14國，分別為中國、日本、韓國、越南、柬埔寨、緬甸、馬來西亞、菲律賓、泰國、寮國、新加坡，都屬於台商、台幹活躍的地方。至於海外急難救助服務，則不限這14個城市，就算人在美國，也可隨時打進來進行醫療諮詢。

「台灣有三十幾萬人在國外工作，這些人默默在為台灣的經濟努力，但他們就是風險很高的一群人。」盧浩智指出，依業界估算，台灣平均每年醫療專機的時數都在300小時以上，僅計算自費者，市場就有一定的規模，更遑論再加上付不起巨額返家費用、錯過黃金時間來不及回家的潛藏案例，市場需求並不低。

「意外來得很快，但準備可以提早。」盧浩智說，醫療專機不該只是少數人負擔得起的選項，而是讓更多在外打拚的台灣人，多一份安心與選擇。

聽來是一個市場藍海策略，能否成功？就看未來實際上的消費者反應。

