中醫大附醫深耕關島10年 服務逾1300人次

中國醫藥大學附設醫院今天公布，深耕關島10年有成，以「一站式」的貼心服務，醫治逾1300人次關島病友，2月底並在關島舉辦活動，當地病友及民代出席肯定台灣醫療。

中醫大附醫說明，自2016年起深耕關島10年，從未中斷對關島民眾的健康照護，至2025年底，已服務關島民眾逾1300人次。即使COVID-19（冠狀病毒疾病）疫情嚴峻期間，仍以具體行動，大力推動捐贈20萬片醫療口罩、人道醫療包機、台中與關島締結姊妹市，實踐醫療「不分國界」救人愛人的初心與信念。

為持續關懷與擴大照顧病友健康，中醫大附醫國際醫療中心結合泌尿部、骨科主任級醫療團隊，於2月26日在關島舉辦「十年信賴．關島春日重聚」活動，眾多新舊病人與各黨參議員熱情出席。

中醫大附醫表示，關島與台灣2025年重啟直飛航線後，關島民眾前來就醫更加方便，中醫大附醫與關島保險公司長期合作，並提供「一站式綠色通道」方便有效率的就醫流程，國際醫療中心人員亦提供溫暖高品質的醫療服務，讓病人安心放心地接受最新技術的疾病治療。

中醫大附醫院長周德陽表示，醫療不應有疆界，健康更不該受限於地理距離。這10年，中醫大附醫做的不只是跨境轉介，而是為台灣建立一套可長可久的國際醫療合作模式。當關島病人選擇台灣，其實選擇的是一份制度化的信任與品質保證。這份信任，正是台灣醫療最珍貴的國家資產。