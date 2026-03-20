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即攻元氣快充 電力滿滿超給力

撰文／ 鄭嘉蕙

添加胺基酸、檸檬酸、蜂王乳和4種維他命B群，可以立即恢復元氣。 圖／華國玉 提供
添加胺基酸、檸檬酸、蜂王乳和4種維他命B群，可以立即恢復元氣。 圖／華國玉 提供

上班族工作累、家長帶小孩也累、運動完更是累，更別提學生寫功課也是「虛累累」……。感覺電力被掏空，真希望像電池低電量的時候一樣能夠「快充」一下，瞬時擺脫電量不足的窘境，給自己活力飽滿的元氣！

加班快累翻，這時候需要一包維他命B群果凍讓你從「累累人」秒變「元氣滿滿人」。 圖／江建泰 提供
加班快累翻，這時候需要一包維他命B群果凍讓你從「累累人」秒變「元氣滿滿人」。 圖／江建泰 提供

噓！星聞「超認真調查」單元，來到熱鬧信義商圈市調，發現民眾沒電感覺超累的時機真的不少。當小編街訪帶著孩子出門的爸媽，可以感受爸爸很想趕緊回到辦公室上班、媽媽則很希望小孩快快進入夢鄉！哈哈，帶小孩真的是很耗電的一份責任。不過，孩子是自己生的，還是要盡心盡力帶大，只能期望自已多一點能量補給，好讓自己再撐一下把家顧好。

學生族群更是可愛，當小編問學童能量飽滿時是多少%電力，男孩秒回10,000%！不過一到要寫功課的時候，電就會像大怒神一樣直速消逝，顯然用功念書寫作業真的用腦會很累。倒是媽媽好希望小孩快把作業完成，可以感受這雙向電力消耗相當驚人。

運動圈最怕累乏，需要有快速恢復元氣的秘密武器。 圖／艾力克斯 提供
運動圈最怕累乏，需要有快速恢復元氣的秘密武器。 圖／艾力克斯 提供

愛運動的年輕小伙則是完成訓練時最累，體力的消耗讓人進入超低電量模式，再加上春季濕氣重常有「春睏感」，累到疲倦無力不說，還感覺嗜睡好缺氧。練家子當然有法寶，適時來一包富含胺基酸的充電好物，運動前提升效能、運動後快速補充電力，「即攻元氣」即刻助攻。

原來，在運動界並不陌生的「即攻元氣」來自日本百年企業明治食品，在「超認真調查」街訪提供試喝後，無論大人小孩都覺得：酸酸甜甜的味道很好喝，喝完馬上有感能量提升，好像電池快充一樣，瞬間補充電力，給自己充飽滿格電的元氣。

不含咖啡因的能量飲，喝起來安心又健康。 圖／江建泰 提供
不含咖啡因的能量飲，喝起來安心又健康。 圖／江建泰 提供

明治「即攻元氣」能量果凍飲含胺基酸、檸檬酸、蜂王乳，以及維他命B1、維他命B2、維他命B6、菸鹼素……等4種維他命B群，獨特的能量飲料口味，口感帶有微微乳酸滋味，卻沒有令人不悅的尾韻。特別在天氣悶熱的時候，冰冰喝「即攻元氣」更美味，營養喝進去元氣速速恢復。想要有果凍口感，還可以冷藏後再享用。

擔心開工後電力不足？煩惱春睏嗜睡無力，現在就讓明治「即攻元氣」能量果凍飲即刻助攻，在最需要的時候做自己的神隊友，擺脫虛累累，馬年伊始能量飽滿迎接挑戰。

即攻元氣能量果凍飲讓你恢復元氣、補充精力，冰冰喝更美味。 圖／江建泰 提供
即攻元氣能量果凍飲讓你恢復元氣、補充精力，冰冰喝更美味。 圖／江建泰 提供

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