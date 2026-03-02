護理師疑偷拍辱罵病患 醫改會：把關不足恐再任職

一名擁有萬名粉絲的網紅護理師疑偷拍病患、發文辱罵。醫改會示警，如有缺乏把關機制，在護理人力短缺下，該護理師還有機會到其他醫療院所任職。

鏡週刊報導，台北市立聯合醫院某院區護理師在社群平台上有上萬粉絲追蹤，但除分享自身照片，該護理師也長期偷拍家戶重症病房患者，將畫面上傳社群平台分享，甚至加註嘲諷或辱罵字眼，同時傳出該護理師涉有職場霸凌行為。

醫改會執行長林雅惠今天接受媒體採訪指出，醫療人員本來就不能任意拍攝患者照上傳，況且此人用途又不是正當用途。不過除了相關法律規範外，從其他網路討論看來，此人已經不是首次偷拍患者隱私並公開貼文，有多次屢勸不聽的情況。

林雅惠說，目前看來這名護理師任職院所也有認定其行為不當，但雇主責任不只是院內宣導，而是在屢勸不聽情況下，應該更積極介入、糾正以補救，並立即隔離當事人、提供受害者心理或醫療支持，或調整該護理師職務，而不是只要有介入調查、確定當事人離職後就不了了之。

如今護理人力短缺，林雅惠指出，若沒有相對應、系統性的除錯、檢討機制，這名護理人員在離開原任職機構後，恐怕還是很有可能會找到其他可任職的醫療院所，繼續侵犯患者隱私、繼續職場霸凌。

對於檢討方向，林雅惠說，雇主有管理之責，醫療院所不能切割了事。且除了該護理人員原任職醫療院所內部調查流程是否有即時啟動，地方衛生局也應有責任深入去檢視，到底是在什麼環節出了問題；中央政府也應該建立把關機制，避免相同情況再發生。