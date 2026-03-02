聽新聞
0:00 / 0:00
明晚元宵夜碰月全食華南雲雨區擾局 粉專：這些區域賞月可碰碰運氣
今年3月3日（農曆正月十五）元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日約17時50分月亮東升後，各地皆可見到「月出帶食」的月食過程，其中最精彩為19時4分至20時3分的月面全食階段，屆時可見暗紅色的大滿月月面。
中央氣象署技正謝佩芸上午指出，明天元宵節受東北季風加上華南雲雨區影響，各地降雨機率增高，都有短暫雨。謝佩芸說，西半部局部地區可能出現較大雨勢。受華南雲雨區影響，不一定整天都下雨，而是時晴時雨。
至於元宵夜如要參加相關活動，謝佩芸說，各地降雨機率高，有些地區雨勢不大，可能飄毛毛雨，建議要帶雨具備用。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早表示，明天(03)夜晚月全食登場，但受華南雲雨區影響，各地雲層較厚，甚至有下雨機會，要觀賞到月全食機率不高，北、中部沿海或許能夠碰運氣，從雲縫中看到一些，但要非常好運。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。