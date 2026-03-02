明晚元宵夜碰月全食華南雲雨區擾局 粉專：這些區域賞月可碰碰運氣

今年3月3日（農曆正月十五）元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日約17時50分月亮東升後，各地皆可見到「月出帶食」的月食過程，其中最精彩為19時4分至20時3分的月面全食階段，屆時可見暗紅色的大滿月月面。

2026-03-02 14:40