清不勝清...海廢清理卡在對岸？ 海委會擬藉國際會議突破僵局

為了解決馬祖海漂垃圾議題，台灣公民參與協會與海洋委員會今天舉辦記者會，邀請連江縣府及在地青年等研商。海委會表示，將籌辦印太海洋廢棄物治理平台國際會議，盼透過國際層級對外說明，同時對中國大陸產生一定影響。

台灣公民參與協會理事長葉國樑說，去年的環境會議上有提出馬祖海漂垃圾問題，特別是季風、海流影響下，縣府怎麼清都是清不勝清，對於環境也造成諸多傷害，若作為垃圾源頭的中國大陸持續放任，垃圾可能會漂至澎湖等。

他也說，去年有和海委會主委管碧玲談，管認為可以召開國際演討會，向中國大陸施壓。

海洋委員會海洋資源處長吳龍靜說，海漂垃圾目前雖然採立即清理政策，但怎麼從源頭管制、減少垃圾來源才是問題所在。雖然民間及福建等企業間都有溝通機制，但根據調查結果，海廢不僅來自福建，因此管道需要上升到政府層級，然而卡在政治等因素，呼籲要跳出框架，以環境議題來溝通。

他也說，這次先由國內聚焦共識，同時著手籌辦印太海洋廢棄物治理平台國際會議，透過國際層級說明其帶來嚴重性，也希望對中國大陸產生一定影響。

吳龍靜說，海洋廢棄物的清理計畫仍會持續，不過受到去年財劃法關係，還有些不確定性，這部分等未來財政確定後，也會與地方政府合作。同時也請縣政府盤點，當地企業與NGO團體能否相關媒合，向中央洽談鼓勵補助。

另外，媒體也問連江縣政府與中國大陸間的垃圾處理計畫。連江縣環境資源局副局長林宜華說，垃圾牽涉到國與國，之前金門是有營造工程，所以能將浮筒廢棄物等回運對岸，所以也研議從對岸運來給馬祖的砂石，空船回頭時能否載回垃圾。不過，目前海漂垃圾多為工業性廢棄物，難以回收，所以後續未有結果。

至於徵收環境稅部分，林宜華表示，過去曾討論向觀光客收取清潔費，不過馬祖還在衝刺觀光人潮，擔心先收費會引起反彈，但長期來看，也會針對此議題好好討論。吳龍靜補充，針對公民團體建議的環境稅收納入交通費用，會再邀請交通部參與研議。