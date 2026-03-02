快訊

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲影片曝光

iPhone用戶快搶！Apple Pay綁定JCB信用卡加值Suica送10%回饋 規則一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

清不勝清...海廢清理卡在對岸？ 海委會擬藉國際會議突破僵局

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台灣公民參與協會與海洋委員會舉辦記者會，邀請連江縣府及在地青年等研商，盼解決馬祖海漂垃圾議題。記者邱書昱／攝影
台灣公民參與協會與海洋委員會舉辦記者會，邀請連江縣府及在地青年等研商，盼解決馬祖海漂垃圾議題。記者邱書昱／攝影

為了解決馬祖海漂垃圾議題，台灣公民參與協會與海洋委員會今天舉辦記者會，邀請連江縣府及在地青年等研商。海委會表示，將籌辦印太海洋廢棄物治理平台國際會議，盼透過國際層級對外說明，同時對中國大陸產生一定影響。

台灣公民參與協會理事長葉國樑說，去年的環境會議上有提出馬祖海漂垃圾問題，特別是季風、海流影響下，縣府怎麼清都是清不勝清，對於環境也造成諸多傷害，若作為垃圾源頭的中國大陸持續放任，垃圾可能會漂至澎湖等。

他也說，去年有和海委會主委管碧玲談，管認為可以召開國際演討會，向中國大陸施壓。

海洋委員會海洋資源處長吳龍靜說，海漂垃圾目前雖然採立即清理政策，但怎麼從源頭管制、減少垃圾來源才是問題所在。雖然民間及福建等企業間都有溝通機制，但根據調查結果，海廢不僅來自福建，因此管道需要上升到政府層級，然而卡在政治等因素，呼籲要跳出框架，以環境議題來溝通。

他也說，這次先由國內聚焦共識，同時著手籌辦印太海洋廢棄物治理平台國際會議，透過國際層級說明其帶來嚴重性，也希望對中國大陸產生一定影響。

吳龍靜說，海洋廢棄物的清理計畫仍會持續，不過受到去年財劃法關係，還有些不確定性，這部分等未來財政確定後，也會與地方政府合作。同時也請縣政府盤點，當地企業與NGO團體能否相關媒合，向中央洽談鼓勵補助。

另外，媒體也問連江縣政府與中國大陸間的垃圾處理計畫。連江縣環境資源局副局長林宜華說，垃圾牽涉到國與國，之前金門是有營造工程，所以能將浮筒廢棄物等回運對岸，所以也研議從對岸運來給馬祖的砂石，空船回頭時能否載回垃圾。不過，目前海漂垃圾多為工業性廢棄物，難以回收，所以後續未有結果。

至於徵收環境稅部分，林宜華表示，過去曾討論向觀光客收取清潔費，不過馬祖還在衝刺觀光人潮，擔心先收費會引起反彈，但長期來看，也會針對此議題好好討論。吳龍靜補充，針對公民團體建議的環境稅收納入交通費用，會再邀請交通部參與研議。

馬祖 海委會

延伸閱讀

鹿港外海喜見瀕絕白海豚 民眾拍到粉紅媽帶灰色仔悠游

讀家觀點／全面開放陸客來台觀光，兩岸就有太平年

出席海基會春節活動 賴總統：希望兩岸交流合作

賴總統台商團拜「口氣變了」 稱對岸中國大陸

相關新聞

春節急診壅塞暫解 228連假再現滿床潮 醫：急診壓力恐延至3月中

為緩解今年春節急診壅塞，衛福部祭出多項獎勵措施，有效緩解春節急診壅塞壓力，但隨著年後病人湧出，二二八連假期間，台大、亞東、成大等大型醫院急診再度出現就醫人潮，此兩家醫院一度通報滿床。醫師表示，春節後，民眾就醫需求增加，又遇近期天氣不穩，感染患者多等因素，造成急診患者增加，預計還需1至2周，至3月中旬左右急診患者才會趨於穩定。

明晚元宵夜碰月全食華南雲雨區擾局 粉專：這些區域賞月可碰碰運氣

今年3月3日（農曆正月十五）元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日約17時50分月亮東升後，各地皆可見到「月出帶食」的月食過程，其中最精彩為19時4分至20時3分的月面全食階段，屆時可見暗紅色的大滿月月面。

美伊戰爭恐持續4周！旅客連忙取消行程 業者停售杜拜旅程

美以聯軍對伊朗發動攻擊，並「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。旅遊業者表示，阿拉伯聯合大公國旅遊警示燈號已變為「橙色」，因此將停售3月底前杜拜商品。

護理師爆偷拍辱罵病患、霸凌同事 全聯會：不應辜負社會對護理的信任

2月中旬，北市聯醫仁愛院區一名護理師被同事檢舉，揭露長期在加護病房偷拍重症病患，且對新進學妹不友善，涉及職場霸凌。院方今回應，已第一時間啟動內部調查程序，後續結果若確認將從嚴究責。中華民國護理師護士公會全國聯合會則強調，病人隱私與尊嚴不可侵犯，對違反專業行為絕不寬貸。

醫師也曾確診乳癌 屏東去年6項癌篩19萬人發現9千多名異常個案

屏東縣政府衛生局長期推動社區整合式健康篩檢服務，2025年全縣癌症篩檢服務19萬2622人次，發現9973名異常個案，其中包括2205名癌前病變與489名癌症個案，成功協助2694人及早介入治療，展現篩檢「早期發現、早期治療」成效，衛生局推動乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌六大癌症防護網，提升健康保障。

美伊戰爭恐持續4周 觀光署：旅遊消費糾紛須1年內向品保協會申訴調處

美以聯軍對伊朗發動攻擊，美國總統川普3月1日表態不會收手，且美軍對伊朗行動可能持續四周。針對中東戰火持續延燒，交通部觀光署表示，旅客與旅行社間如因取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得於旅遊行程結束後1年內，檢具相關資料向觀光署委託的品保協會申訴調處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。