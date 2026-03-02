快訊

乳房篩檢擴大補助 去年126萬人受惠 成長36.3% 新增兩類族群勿忘權益

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
乳癌有年輕化趨勢，國健署呼籲適時接受乳癌篩檢，早期發現經適當治療。本報資料照片
乳癌是台灣女性癌症發生率第一名，衛福部去年開始提供40歲至74歲女性（原為45至69歲）每2年1次免費乳房X光攝影檢查，國健署今公布最新統計數字，114年度乳癌篩檢人數達126萬人，較以往成長36.3%，其中新增40至44歲及70至74歲目標族群約32.6萬人接受服務，占整體乳癌篩檢人數25.9%。

根據國健署112年癌症登記資料及衛福部113年死因統計，乳癌是台灣女性癌症發生率第一位、死亡率第二位，每年約有1萬多名婦女罹患乳癌、約2千名婦女死於乳癌。年輕型乳癌案例在過去40年增加4倍，發生年齡比歐美早了10年，對健康威脅極大。

國健署表示，癌篩政策擴大有效提升涵蓋率，讓更多婦女受惠。112年癌症登記報告資料顯示，接受篩檢民眾中，有62.9%被診斷時為早期乳癌，未接受篩檢民眾中，僅34.9%診斷時為早期乳癌。目前45至70歲女性篩檢覆蓋率約65%，仍有三分之一女性從未檢查過，忽略早期發現的重要性。

乳房X光攝影為目前國際實證上最有效的乳癌篩檢工具，可用來偵測微小鈣化點及尚未出現症狀的早期腫瘤，檢查時間短、輻射低，且現行設備已大幅降低不適感。國內外研究顯示，定期接受乳房X光攝影檢查可降低30%晚期乳癌發生率並減少41%死亡率，若早期發現並接受治療，5年存活率可達99%以上。

依據我國112年癌症登記資料，每年透過篩檢發現乳癌個案，62.9%為早期（0+1期）乳癌，而未透過篩檢者，只有34.9%為早期乳癌，透過篩檢發現早期乳癌的比率高出28%。三月八日婦女節將近，國健署呼籲女性把自己也放在生活的優先位置，與媽媽、姊妹或好友一同篩檢，珍愛自己、更珍惜未來。

國健署提醒，乳癌的危險因子包括年齡、基因變異、家族史、乳房較緻密、輻射線曝露、缺乏運動、肥胖、酗酒、壓力，以及初經早或停經晚、晚生、未哺乳等生育因素。不少女性因忙碌或擔心檢查不適而延後篩檢，錯失早期發現的機會，符合資格的女性應善用每2年1次免費乳房X光攝影檢查，降低乳癌死亡風險。

