未取得部落同意權、鳥類生態調查落差大 枋山陸上風電補正再審

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部今舉辦「枋山風力發電計畫專案小組第2次初審」，環評委員認為，開發單位應具體取得部落諮商同意權，也要釐清鳥類生態調查的資訊落差，本案今日未通過初審。記者李柏澔／攝影
環境部今舉辦「枋山風力發電計畫專案小組第2次初審」，環評委員認為，開發單位應具體取得部落諮商同意權，也要釐清鳥類生態調查的資訊落差，本案今日未通過初審。記者李柏澔／攝影

距離上次初審將近1年，環境部今再召開「枋山風力發電計畫專案小組第2次初審」，本案經環評委員要求，開發應取得部落諮商同意權，也要釐清鳥類生態調查的資訊落差，本案經決議補正再審。

本案開發場址為屏東縣枋山鄉楓港村農地，原規畫建置風力發電機組10座，後來為了降低噪音及眩影影響，以減輕民眾及獅子國中師生疑慮，本次風機數量由10座減少至8座。

開發單位屏盛股份有限公司在上次初審未通過後，召開數次說明會與座談會爭取更多地方支持，不過在當地仍有許多抗議，其中也被批評忽略部落諮商同意權，甚至有人在會中不歡而散。

今日環評中，開發單位指出，已將風機噪音增量再降低，仍屬無影響或可忽略影響程度，營運期間每季定期進行1次低頻噪音監測，日後如有民眾陳情受風機噪音影響時，無論是全頻或低頻，將邀請聲學專家確認噪音源，即使不是風機運轉造成，仍會協助陳情人解決其困擾。

立委蘇清泉出席環評時表示，花東反風車團體已經讓這些縣市政府放棄了陸域風機開發，唯獨屏東縣還有這樣的開發，行政院長卓榮泰也已經說過，不反對新式核能技術，所有的能源開發案都是要為子孫負責，不要再執著風電了。

立委盧縣一說，取得部落諮商同意權應有更細緻的做法，不能被認為是黑箱作業，當地的候鳥遷徙地、農業等都是寶貴資源，沒有人會反對淨零碳排，但一定要永續和兼顧鄉親。

楓林部落鄉親今天也遠道來到環境部參加環評，枋山·獅子反風車自救會會長王光盛表示，風電的眩影和噪音會造成居民健康問題，希望本開發案可以轉移到其他人少的地方，為何一定要陸域風機，難道核能不能用嗎？

楓林村長宋銘德表示，楓港溪周邊是部落的傳統領域，結果開發商都沒有取得諮商同意權都沒有取得，代表部落並不同意本開發案。

但也有數位民眾發言認為，本案的開發範圍並不影響農作生產，認為風電相較其他能源更為安全，支持本案的開發。

現場多名環評委員均認為，開發單位並沒有和利害關係人完全溝通，尤其在部落諮商同意權應提出具體改善措施，以及釐清生態調查的資訊落差。閉門會議中，甚至有環委直言本案其實不應該開發，但也有環委認為可再進行審查1次，屆時若開發單位的補正仍無法消除疑慮，是否駁回可再考慮。

本案經過3個半小時的審查後，環委要求本案開發應取得部落諮商同意權，以及應重新檢核鳥類調查方法、頻率、空間範圍及資料合理性，具體研提過境鳥類與棲息物種的撞擊防減輕措施及監測計畫等，本案經決議補正再審。

開發單位也承諾，在取得關鍵住戶共識之前不會貿然動工，也承諾會召開部落諮商會議，沒有取得諮商同意前也不會有進一步的開發動作。

噪音 環境部 盧縣一

