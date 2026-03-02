快訊

櫻石斛野生不足200株 生多所復育原生地存活率7成

中央社／ 記者汪淑芬台北2日電

櫻石斛是花朵艷麗且原生稀有珍貴的蘭花，野生數量不到200株，農業部生物多樣性研究所將野外採集的櫻石斛果莢進行無菌播種，2023年回種到原生地復育，存活率約7成。

生多所今天發布新聞稿，櫻石斛為蘭科石斛蘭屬植物，為原生稀有珍貴蘭花，通常附著生長於低海拔1000公尺原始闊葉林的樹幹上，喜歡潮濕、通風、陽光充足的環境，植株大小在25至40公分，花期約在4至5月間。

生多所說，櫻石斛花大而豔，極具觀賞價值，為珍貴中藥材，倍受採集壓力，加上原生地數量已相當稀少，野外具繁衍能力的成熟植株估計僅剩不到200株，台灣維管束植物紅皮書名錄的受脅等級為極危（CR）。

生多所於2021年會同蘭科植物專家，以採於新北野外原生的櫻石斛果莢進行無菌播種，櫻石斛經7種培養基試驗，其發芽率介於85%至93%。

生多所說，培育的櫻石斛發芽試驗經120天長出小植株，需再經過3個週期9個月的繼代培養，合計經過13個月後，出瓶至溫室馴化始能長成實生苗，2023年生多所將這些繁殖出的植株回種至原生地，經過2年監測，其野外存活仍有7成以上，達成瀕危植物復育的初步成果。

生多所說，櫻石斛野外的採集紀錄百年來只有5筆，僅分布於新北與苗栗等地，苗栗一帶已多年未見其芳蹤，推測族群已消失；目前僅侷限分布於新北山區，過去10年來族群數降低80%以上，若不採取保護措施，野外族群將可能滅絕。

生多所於2023年5月，讓櫻石斛重返位在烏來的原生棲地，並將復育場域拓展至烏來地區的內洞國家森林遊樂區；2025年再將生長4年的植株種至內洞及桶後林道等地區，生多所觀測，這些復育的櫻石斛，在經歷幾次颱風洗禮後，仍有約7成的存活率，且生長狀況良好。

